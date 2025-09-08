Sistema Patria inicia pago a adultos mayores este 8 de septiembre: conozca el monto

Suscríbete a nuestros canales

Este lunes 8, ha iniciado la asignación de la pensión de vejez 100% Amor Mayor a través de la Plataforma Patria, correspondiente al mes de septiembre 2025.

MONTO: Bs 130

Requisitos para recibir el Bono 100% Amor Mayor

El beneficiario no debe estar recibiendo la pensión a través del IVSS

El registro debe realizarse a través de la aplicación veQR en la tarjeta «100% Amor Mayor»

El solicitante debe haber alcanzado la edad correspondiente para la pensión: 55 años para mujeres y 60 años para hombres

Deben estar registrados en la plataforma Patria y tener el carnet de la Patria

¿Cómo registrarse?.

Para poder registrarse y recibir este beneficio económico mensual debe seguir los siguientes pasos:

Rellenar el formulario de registro con los datos personales solicitados, como nombre completo, número de cédula, fecha de nacimiento, dirección de residencia, número de teléfono celular, entre otros.

Aceptar los términos y condiciones del programa.

Enviar el formulario de registro.

Esperar la confirmación del registro por parte del programa 100% Amor Mayor, en su correo electrónico.

¿Cómo saber si ya es parte del beneficio?

Los beneficiarios de este bono, reciben una notificación mediante un mensaje de texto del número telefónico 3532, o a través de la aplicación VeMonedero, que está disponible para Android o iPhone.

