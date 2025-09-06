Mujer hace fraude electrónico en la Plataforma Patria: así extraen los bonos a nombre de terceros

Suscríbete a nuestros canales

Autoridades del estado Zulia detuvieron a una mujer por cometer fraude electrónico en la Plataforma Patria y cobrar los bonos a nombre de terceras personas.

El Fiscal General de la República, Tarek William Saab, a través de la cuenta del Ministerio Público (MP) informó sobre el caso y reveló el modus operandi.

Fraude electrónico en Plataforma Patria

El fiscal Saab informó que se identificó a la mujer como Eyilda Hernández, quien será imputada por los delitos de actos de administración, acceso indebido y fraude electrónico.

Asimismo, asegura que Hernández se dedicaba a acreditarse los bonos de ayuda social que otorga el gobierno para lucrarse, lo que ocasionó un grave daño al Estado venezolano.

¿Cómo extraen los bonos a nombre de terceros?

Sobre el modus operandi de Hernández, ella creaba usuarios en la Plataforma Patria a nombre de otras personas y sin su consentimiento, con el objetivo de apropiarse indebidamente del beneficio social.

Usurpación de identidad para cobrar bonos

El caso de Hernández no es el único, en el pasado mes de mayo, funcionarios de la Coordinación de Investigaciones de Delitos Contra la Propiedad de la Delegación Municipal Maracaibo en el estado Zulia, lograron la aprehensión de dos féminas, identificadas como Liznaiby Chiquinquira Urdaneta de 45 años y de Yosibeth Noemy Morelo Villalobos de 32 años.

Para lograr la detención de estas personas, comisiones del Cuerpo de Investigacioens Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) llevan a cabo diversos análisis telemáticos e investigaciones de campo para determinar su responsabilidad en este tipo de fraudes y ubicarlas para su posterior detención.

