Encerrada en un "calabozo": los detalles escalofriantes sobre la niña que duró seis años en cautiverio

Un alarmante suceso conmocionó a la comunidad de la ciudad de Sorocaba, en el estado de San Pablo, Brasil, y puso de relieve una realidad que se oculta en las sombras de la sociedad.

La revelación de que una niña de seis años vivía en condiciones de extremo abandono desató una ola de indignación y preocupación, obligando a las autoridades a indagar más a fondo.

La comisaria Renata Zanin, a cargo del caso, junto con la Policía de San Pablo, informaron que la menor ya se encuentra bajo protección. Pero lo que encontraron fue un escenario terrible.

Detalles sobre el rescate de la niña en cautiverio

Todo comenzó con una denuncia anónima que guió a la Policía brasileña hacia un domicilio en el barrio Jardim Santa Esmeralda.

Al ingresar a la vivienda, los oficiales encontraron a una niña de seis años que vivía en una suerte de "calabozo", un espacio reducido y precario, completamente desconectado del mundo exterior.

La consejera tutelar Lígia Guerra describió el estado de la menor como "muy apática" y "deslumbrada con todo, con el mundo", una reacción que delataba la falta de exposición a estímulos externos.

El cabello de la niña, enmarañado y sucio, fue el primer indicio visible de la negligencia. "La niña tenía el cabello completamente enredado, como si nunca lo hubieran lavado", informó Guerra a TV TEM. Debido a ello, tuvieron que cortarlo de inmediato.

Derechos violados y secuelas profundas

La vida de la niña era una lista de ausencias. Según las investigaciones, nunca fue a la escuela, nunca recibió atención médica ni las vacunas pertinentes, y tampoco comía alimentos sólidos.

Su incapacidad para hablar o comunicarse más allá de "algunos sonidos" es un claro reflejo de la privación social y sensorial que sufrió. "Se han violado todos sus derechos", afirmó con contundencia Guerra, resumiendo la gravedad de un caso que no solo atenta contra la integridad física de la menor, sino que también ha dejado una huella imborrable en su desarrollo emocional y cognitivo.

¿Qué medidas se tomaron para proteger a la niña?

La madre de 45 años y el padre de 54 fueron detenidos bajo la acusación de detención ilegal. Se les dictó una prisión preventiva de 30 días mientras continúa la investigación.

La jefa de la Comisaría de Defensa de la Mujer, Renata Zanin, explicó que la madre "parece no comprender la gravedad de la situación", una falta de conciencia que, lejos de atenuar la culpa, agrava la dimensión del abandono.

Mientras tanto, la niña fue puesta bajo la protección del Consejo Tutelar, trasladada a un refugio y sometida a rigurosos exámenes médicos en el Conjunto Hospitalar de Sorocaba para evaluar su estado de salud y las secuelas que este cautiverio dejará para el resto de su vida.

Casos similares en Brasil

El país ha sido testigo de otros sucesos similares, revelando una trágica pauta de abandono y violencia intrafamiliar.

Uno de los casos más notorios fue historia de la "mujer de la jaula" de Río de Janeiro la que resuena con una similitud escalofriante al caso de Sorocaba.

En 2021, la policía encontró a una mujer de 40 años que había vivido en una jaula durante más de 20 años, confinada por sus propios padres. El caso, que fue destapado tras una denuncia anónima, reveló una vida de sufrimiento y deshumanización.

