Una "broma" con final trágico: adolescente termina en cuidados intensivos

Suscríbete a nuestros canales

Un estudiante de 14 años del Distrito Escolar Independiente de Kilgore, en Texas, Estados Unidos, identificado como Lukas Hardeman, se recupera de lesiones cerebrales graves luego de un brutal ataque en la cafetería de su escuela secundaria el pasado 21 de agosto.

Según información de su familia, una broma entre adolescentes escaló a una agresión que lo dejó con una fractura de cráneo.

Michael Hardeman, padre del joven, relató que el agresor golpeó la cabeza de Lukas contra un poste de metal, lo que provocó una emergencia médica.

A causa del impacto, Lukas requirió una cirugía en el Centro Médico Infantil de Dallas para extirparle dos partes del cráneo.

Actualmente, se recupera con más de 60 grapas en la cabeza, según las declaraciones de su padre.

Lukas Hardeman, un estudiante de 14 años, fue brutalmente atacado por otro alumno

Largo camino hacia la recuperación

A pesar de la gravedad de sus heridas, la familia de Lukas mantiene la fe. Su padre, Michael, afirma que su hijo está vivo "gracias a Jesús" y que la familia se apoya en su fe para afrontar la situación día a día.

Lukas, quien se siente avergonzado y dolido por el incidente, enfrenta un largo proceso de rehabilitación.

Su familia espera que con el apoyo de la comunidad pueda recuperar su confianza y superar el trauma del brutal ataque.

El incidente ha dejado una huella en la comunidad de Kilgore, que ahora exige respuestas y soluciones para prevenir futuras tragedias.

Preocupación de la comunidad y respuesta del distrito escolar

El incidente ha generado una profunda preocupación entre los padres de la comunidad, quienes han convocado a reuniones con el distrito escolar para exigir un aumento en las medidas de seguridad.

Testimonios de otros padres revelan que la violencia en la escuela se ha vuelto un problema recurrente, con al menos tres llamadas de ambulancia a campus del distrito desde el 20 de agosto.

"Por primera vez, me siento nervioso por enviar a mi hijo a la escuela secundaria", confesó un padre.

El Distrito Escolar Independiente de Kilgore emitió un comunicado en el que asegura que la seguridad de los estudiantes es su máxima prioridad, aunque no puede ofrecer detalles específicos del caso.

El distrito se comprometió a comunicar las acciones que tomarán para garantizar la seguridad en sus campus.

Visite nuestra sección Sucesos

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube