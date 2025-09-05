La peor pesadilla para un padre: detalles sobre el accidente que terminó con la vida de una niña de dos años

Suscríbete a nuestros canales

En dias recientes, una niña de dos años falleció tras haber sido atropellada de forma accidental por su padre en el sector La Guajirita del municipio Morán del estado Lara.

Según un reporte ofrecido por el medio de La Prensa de Lara, el trágico suceso se registró el pasado 22 de agosto.

Detalles del suceso

La madre de la menor explicó que la pequeña se encontraba delante de la camioneta Runner de su papá sin que nadie se diera cuenta, ese al arrancar arrolló a la menor de manera accidental

"La madre de la niña contó que ella era muy apegada a su papá, por lo que se presume que luego de que el hombre subió a la camioneta, ella salió a seguirlo y sin que nadie se diera cuenta, ocurrió el accidente", informó el medio

Pese a que le brindaron los primeros auxilios, murió al instante debido a un golpe presentado en la cabeza.

De acuerdo a los medios locales, el padre está detenido mientras los cuerpos de seguridad llevan a cabo las indicaciones correspondientes.

Caso similar: niña murió atropellada al pedir monedas en semáforos

La muerte de una niña en la Glorieta de la Luna, en Cuernavaca, Morelos, en México, ha conmocionado a la comunidad local y a los usuarios de las redes sociales.

La menor de entre dos y tres años fue atropellada mientras se encontraba en el semáforo del citado punto emblemático morelense, donde pedía dinero a los conductores de los vehículos.

Testigos del incidente manifestaron que luego de que la niña bailó, se agachó a recoger unas monedas y cuando el semáforo cambió de color, el chofer de un camión de paquetería que no la vio debido a su corta estatura, la arrolló.

Otra víctima: Muere una niña de seis años atropellada por una ambulancia en el centro de Valencia, España

Una niña de seis años de edad ha fallecido este martes por la tarde atropellada por una ambulancia en el centro de Valencia, según han informado fuentes municipales y el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU).

Las causas del accidente, todavía se investigan. Según la primera versión de los hechos, el conductor de la ambulancia se ha encontrado con la menor de manera sorpresiva en la calzada cuando ha girado desde la calle Xàtiva a la plaza de San Agustín,a la altura de la finca de hierro, para entrar a la calle San Vicente, muy cerca de la esquina donde hay ubicado un kiosko.

El conductor ha dado negativo en el análisis de alcohol y de drogas, según fuentes municipales.

⁠La Policía Local sigue con la investigación para elaborar el atestado. “Pero al parecer la niña ha irrumpido en la calzada de manera sorpresiva desde la acera junto a la finca de Hierro”, han señalado fuentes municipales.

Visite nuestra sección Sucesos

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube