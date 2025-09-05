La rencilla caraqueña que casi cuesta una vida: historia de un brutal ataque

Suscríbete a nuestros canales

De acuerdo a una publicación en la red social Instagram, del director del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) de la Delegación Municipal Caricuao, funcionarios del cuerpo castrense lograron la aprehensión de seis sujetos por lesionar a un hombre con armas blancas luego de una riña callejera en Caracas.

Según la minuta policial, los detenidos fueron identificados como Osmar José Aquino Arévalo de 33 años de edad, Yuleidis Alondra Pinto Guzmán de 25, Pascual José Silva Yépez de 32 años, Adriana Valentina Ruiz Flores y Ali Eduardo Gil Hurtado, ambos de 22 años; y Enrique José Ávila Mendoza de 30.

Los hechos

Luego de las investigaciones realizadas por las autoridades, estas dictaminaron que dichos sujetos, motivados a problemas personales con la víctima, sostuvieron una acalorada discusión con él hombre de 29 años.

Esta discusión descrita, se tornó violenta y luego de golpes, los victimarios desenfundaron armas blancas tipo cuchillos y machete, dejando al hombre lesionado con heridas en todo el cuerpo.

El ciudadano fue llevado hasta el Hospital Pérez Carreño, quien se encuentra estable luego de ser intervenido quirúrgicamente.

Tras la detención de los delincuentes, en la avenida intercomunal de la parroquia Antímano, municipio Libertador de Caracas, fueron verificados en el Sistema de Investigación e Información Policial (Siipol), arrojó que:

Osmar Aquino posee registros por aprovechamiento de cosas provenientes del delito, porte detención u ocultamiento de arma y, comercio detente de sustancias estupefacientes

Mientras, que Enrique Ávila, se encuentra solicitado por el Juzgado Primero de Juicio de Barlovento, por asalto a unidad de transporte público.

Este caso quedó a la orden del Ministerio Público del Área Metropolitana de Caracas.

Venezolano muere tras ser apuñalado durante riña callejera

Un caso que conmocionó al país fue el de un venezolano asesinado a manos de unos chilenos, en la localidad de Iquique, Chile.

El hecho violento se registró en el mes de mayo, y según los testigos del altercado, la pelea comenzó cuando dos hombres y una mujer, todos venezolanos, interceptaron a dos personas chilenas en la calle.

En el lugar, los tres venezolanos bajaron del carro en el que se desplazaban y comenzó una fuerte pelea callejera, de acuerdo con el reporte de las autoridades.

Al poco tiempo, otras personas intervinieron en la riña y la situación se volvió de “grandes proporciones”, indicaron los organismos de seguridad locales.

“Gracias a las imágenes se pudo determinar la presencia de tres sujetos de nacionalidad chilena que participaron activamente de la agresión y que provocaron la muerte de unas de las personas venezolanas involucradas”, dijo el fiscal Héctor López.

Las autoridades iniciaron con las investigaciones para determinar las causas de la pelea. Aunque López confirmó que los venezolanos fueron heridos con un arma blanca, desconoce el móvil del homicidio.

Sujeto es capturado por apuñalar a varias personas en Baruta

En días recientes, el Ministerio Público aprehendió a un sujeto por apuñalar a varias personas en Baruta, presentando cargos por el delito de homicidio calificado en grado de frustración.

Según la información oficial, el hombre sostuvo una discusión con las víctimas, y luego, con un cuchillo, les causó heridas graves.

Visite nuestra sección Sucesos

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube