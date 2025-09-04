Trágico hallazgo en el Lago de Maracaibo: cuatro pescadores fallecidos tras fuerte tormenta

Suscríbete a nuestros canales

Los fuertes vientos que se presentaron sobre el Lago de Maracaibo provocaron el naufragio de varias embarcaciones pesqueras. La situación derivó en el lamentable hallazgo de cuatro pescadores sin vida en un bote.

La tragedia, que se registró el pasado martes, 2 de septiembre, inició con una fuerte tormenta que tomó por sorpresa a los pescadores de la zona. Además de los cuatro fallecidos, autoridades buscan a una mujer quien desapareció en medio del incidente.

Fuerte tormenta sorprendió a pescadores en el Lago de Maracaibo

De acuerdo con la publicación de El Regional del Zulia, el hecho ocurrió en la jurisdicción del municipio La Cañada de Urdaneta.

La información confirmada por las autoridades, un repentino cambio climático complicó las condiciones del lago en cuestión de minutos, lo cual impidió que los pescadores regresaran hasta la orilla.

Funcionarios de Protección Civil y del Cuerpo de Bomberos del estado Zulia realizaron las operaciones de búsqueda y rescate, tras las cuales recuperaron los cuerpos de tres de las víctimas.

Identifican a las víctimas

Los pescadores fallecidos quedaron identificados como Arbenis Fernández, de 54 años de edad; Jonny Galué Polanco, de 36 años; Yorman Castillo Ortega, de 31 y Antonio González, de 43 años.

Las labores de búsqueda continúan, pues los funcionarios intentan localizar a María González, la mujer desaparecida, quien iba a bordo de una de las lanchas.

Las autoridades, junto con algunos voluntarios, recorren el área.

Tragedias en el Lago de Maracaibo causan consternación

Durante el primer semestre de 2025 se registraron diferentes tragedias en el Lago de Maracaibo, las cuales causaron consternación entre los habitantes de la zona.

A principios del pasado mes de mayo, funcionarios del Cuerpo de Bomberos de Lagunillas reportaron la muerte de dos adolescentes por inmersión en las orillas del Lago de Maracaibo, en las adyacencias del muelle Pdvsa Sur.

Las víctimas fueron identificadas como Samuel Briceño y Diego María, ambos de 14 años de edad. Los jovenes nadaban en el lago cuando fueron arrastrados por la corriente.

Los cuerpos de los menores de edad se recuperaron el 14 de mayo.

Un mes después, se conoció sobre la muerte de un hombre de 30 años, cuyo cadáver se halló en el Lago de Maracaibo, a la altura del sector La Misión, del municipio Cabimas.

Vecinos de la zona alertaron a los Bomberos y a la Policía Municipal, quienes se encargaron del levantamiento del cuerpo.

Los restos del infortunado se localizaron en la orilla, detrás del colegio Pedro Lucas Urribarrí, en la avenida Andrés Bello.

