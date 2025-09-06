Violento robo deja a un hombre gravemente herido: así opera la banda de “El Piraña” en Chacao

Suscríbete a nuestros canales

Un hombre, de 29 años de edad, resultó detenido por su presunta participación en un intento de homicidio, el cual se originó cuando el sospechoso cometía un robo en Chacao.

Autoridades de la Policía Municipal de Chacao capturaron al involucrado, quien responde al nombre de Álvaro José Fernández Garrido. El sujeto permanece bajo custodia y está acusado por el delito de homicidio intencional calificado con alevosía en grado de frustración.

De acuerdo con el informe del director de la policía del municipio, Luis Gonzalo Fernández de Córdova, el delincuente resultó detenido en la calle Chacaíto con avenida Solano.

Polichacao tras la banda de "El Piraña"

El comisario mayor indicó que el hombre sería integrante de una banda delictiva denominada “El Piraña”. Afirmó que los funcionarios del cuerpo de seguridad están tras la pista de otros maleantes, los cuales están identificados.

Reveló que los maleantes operan en las avenidas Pichincha, Tamanaco y Guaicaipuro. Su modus operandi consiste en captar a sus víctimas cuando estas salen de locales nocturnos de la zona, para despojarlos de sus pertenencias.

Uno de los miembros detenidos de la banda estaría identificado como alias “el paco”. El presunto criminal despojó de sus pertenencias a una víctima de sexo masculino, a quien le quitó su cartera y un teléfono celular.

Violento robo deja a un hombre gravemente herido

Para cometer el robo, atacó al ciudadano con un objeto punzo cortante, La víctima resultó “herida de muerte” tras recibir puñaladas a la altura del cuello y el hombro.

Autoridades del municipio prestaron los primeros auxilios al ciudadano lesionado.

Posteriormente, desplegaron un dispositivo de búsqueda que permitió la captura del agresor, a quien pudieron identificar basados en las características descritas por el agraviado.

El director de polichacao informó que el criminal estará bajo custodia del cuerpo policial, en la sala de aprehensiones y garantías del detenido, hasta ser trasladado a un centro penitenciario.

En tal sentido, el alcalde Gustavo Duque ordenó reforzar la seguridad en horas de la madrugada, en las zonas de Chacaíto y El Rosal, para evitar que ocurran este tipo de hechos.

Pena por homicidio calificado en Venezuela

De acuerdo con lo establecido en el Código Penal venezolano, la pena por homicidio intencional calificado, según las circunstancias agravantes que se presenten durante la comisión del delito, puede acarrear entre 15 a 26 años de prisión.

El artículo 406 estipula que las circunstancias que califican el homicidio y aumentan la pena son las siguientes:

Si el homicidio se comete por medio de veneno, incendio o sumersión: 15 a 20 años de prisión.

Cuando concurren dos o más de las circunstancias que califican el homicidio: 20 a 26 años de prisión.

