Giro inesperado en caso de fraude: cirujano se causó severo daño en sus extremidades para complacer una fantasía

Suscríbete a nuestros canales

Un caso de fraude dio un giro macabro luego de que se descubriera que un médico cirujano, quien confesó haber causado deliberadamente la amputación de sus piernas para cobrar medio millón de euros como indemnización, se habría causado lesiones para, presuntamente, complacer un fetiche sexual.

El insólito caso del doctor Neil Hopper (49) causó un fuerte impacto en el sistema de salud del Reino Unido. El profesional de la salud, quien contaba con una buena reputación, quedó sentenciado a 32 meses de prisión tras admitir su responsabilidad en el fraude.

Hopper falsificó reclamos ante las aseguradoras Aviva y Old Mutual Health, en las cuales aseguraba que había perdido ambas piernas por una supuesta sepsis que contrajo en su entorno laboral; sin embargo, con el progreso del caso, se conoció que se trataba de lesiones autoinfligidas.

Congeló sus piernas con hielo seco

De acuerdo con The Guardian, el cirujano reveló que congeló de manera intencional sus piernas con hielo seco para provocar su amputación, pues tenía el objetivo de cobrar más de medio millón de euros en indemnizaciones de seguros.

El tribunal de Truro (Inglaterra) lo declaró culpable de dos cargos de fraude por falsa representación, además de posesión de material pornográfico extremo, relacionado con prácticas de castración y mutilación.

Los documentos judiciales indicaron que el médico obtuvo 546.000 con sus reclamos, dinero que utilizó para comprar una casa rodante, un jacuzzi, una estufa de leña y realizar remodelaciones en su vivienda.

El juez James Adkin describió que se trató de un plan para obtener beneficios económicos de un daño provocado de forma consciente “por su fijación sexual”.

Peligrosa red de amputaciones y castraciones

El caso quedó al descubierto en medio de las investigaciones contra otro cirujano, identificado como Marius Gustavson, conocido como el “EunuchMaker” (fabricante de eunucos).

Gustavson fue condenado a cadena perpetua por liderar una red clandestina de modificaciones corporales extremas, incluidas amputaciones y castraciones, incluso a menores de edad.

Hopper estaba vinculado con los procedimientos ilícitos y consumía vídeos de estos actos.

El cirujano trabajó en el Royal Cornwall Hospitals NHS Trust desde 2013 hasta su suspensión, en marzo de 2023. Meses después lo suspendieron del registro médico.

Su esposa inició los trámites de divorcio durante el procedimiento legal contra el imputado.

El cirujano tenía una obsesión sexual

A pesar de que la dirección del hospital insistió en que no existen pruebas de que la conducta criminal de Hopper afectara a sus pacientes, pero varios de los atendidos por el médico, incluidos algunos que pasaron por amputaciones, contactaron abogados para revisar sus casos.

La Fiscalía recalcó que Hopper había deseado la amputación de sus piernas durante años y que el proceso le producía excitación sexual.

El hombre no escondió su deseo y concedió entrevistas a la BBC, además de participar en un documental tras la operación. Disfrutaba de la atención mediática, indicó la entidad.

Se pudo conocer que fue preseleccionado en un programa de la Agencia Espacial Europea para aspirantes a astronautas con discapacidad.

Tras su condena, la justicia impuso a Hopper una orden de prevención de daños sexuales por diez años y abrió un procedimiento para confiscar los bienes adquiridos con el dinero del fraude. El médico podría perder su vivienda.

Visite nuestra sección de Sucesos.

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube