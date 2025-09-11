Depósitos de Patria: cuáles son los bonos y montos activos este 11 de septiembre

Suscríbete a nuestros canales

Una serie de pagos o bonos están activos en el monedero del Sistema Patria este 11 de septiembre de 2025.

Los estipendios son parte de las ayudas sociales que entrega el Gobierno Nacional a los registrados en la plataforma digital.

La entrega de los bonos se realizará de manera directa y gradual. Los beneficiarios reciben la confirmación, vía mensaje de texto a través del número corto 3532 y por la aplicación veMonedero.

Nuevos bonos del Sistema Patria activos este 11 de septiembre

A través de sus redes sociales, el Canal Patria Digital confirmó la asignación de al menos tres estipendios, entre los que figuran los siguientes:

Los beneficios corresponden a la Beca Universitaria (832,50 bolívares, unos 5,27 dólares), Promotoras de Parto Humanizado (1.110 bolívares, 7,03 dólares) y Beca Enseñanza Media (555 bolívares, o 3,51 dólares). Esto según la tasa oficial del Banco Central de Venezuela (BCV).

El Sistema Patria es la plataforma digital del Carnet de la Patria. Un documento de identificación, creado por el Ejecutivo nacional.

Estos son los pasos para registrarse en el programa Beca Enseñanza Media:

Inicia sesión en Plataforma Patria con tu usuario y contraseña.

Al entrar a tu cuenta, selecciona “Perfil” y busca la opción “Laboral”. Haz clic en “Actualizar”.

Luego se despliega un menú que te indica “datos laborales”; allí debes seleccionar “Bachillerato”.

En la pregunta “¿Trabajas actualmente?”, debes responder “No”.

Plataforma Patria te preguntará tu “Condición actual”; debes seleccionar “Estudiando”. Luego, haz clic en “Actualizar” y ya quedarás registrado en el beneficio.

¿Cómo cobrar los bonos?

Inicia sesión en el Sistema Patria.

Dirígete a "Monedero" y luego a "Retiro de fondos".

Elige el monedero de origen, monto y destino de los fondos.

Clic en el botón de "Continuar" y después en "Aceptar".

También puede visitar nuestra sección: Servicios

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube