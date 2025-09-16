El INTT despliega operativos especiales en estas ubicaciones: activos hasta el 19 de septiembre

Suscríbete a nuestros canales

El Instituto Nacional de Transporte Terrestre (INTT) garantizará la atención directa y la emisión de trámites vehiculares en diversas comunidades del país.

De acuerdo con el reporte en NNDP, hasta el 19 de septiembre, funcionarios se activan como parte de las jornadas especiales de servicio a la ciudadanía.

El INTT despliega operativos especiales en estas ubicaciones

El miércoles 17, el INTT estará presente en los siguientes puntos:



• Club Zumaque (PSUV), ubicado en la avenida principal con 3.ª transversal Campo Lagunillas, Ciudad Ojeda

• Plaza Miranda, Guanta, estado Anzoátegui

• Terminal de Pasajeros de Casanay, estado Sucre

• Sede del PSUV en la Plaza Bolívar de San Carlos, estado Cojedes

• Plaza Bicentenaria de Maracay, estado Aragua

• Casa del PSUV, Guacara, estado Carabobo

• Casa de la Cultura Juan Miguel Roo, estado Yaracuy

2. El jueves 18 se desarrollarán cuatro operativos:

El primero en el Consejo Comunal del municipio Fernández Feo, del estado Táchira.

También en el municipio Ospino, en el Liceo La Corteza, estado Portuguesa.

Le sigue en la Plaza del Estudiante de Maracay, estado Aragua.

Un cuarto en el Concejo Municipal de Puerto Cabello, estado Carabobo.

Para cerrar la semana, el viernes 19 de septiembre, la jornada se realizará en Tinaquillo, estado Cojedes, en la sede del PSUV de la localidad Vegas de Tamanaco.

