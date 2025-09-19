Caricuao: entregan rehabilitada la biblioteca Aquiles Nazoa

Suscríbete a nuestros canales

Caricuao recibió una nueva obra de manos de la Corporación Juntos Todo Es Posible; su emblemática Biblioteca Aquiles Nazoa fue completamente rehabilitada.



En un acto encabezado por Walter Gavidia, presidente de esta corporación; Ernesto Villegas, ministro de Cultura; y Nahum Fernández, jefe de gobierno del Distrito Capital; la comunidad recibió esta estructura remozada, refiere una NDP.

Gavidia explicó que, además de la recuperación del espacio físico, esta institución fue equipada con equipos de alta tecnología, entre los que destacó un salón de computación que viene a complementar a la biblioteca tradicional.



Entretanto, el titular de la cartera de Cultura, Ernesto Villegas, agradeció esta obra que, según dijo, formará a los Teresa de la Parra y Aquiles Nazoa del futuro.

Asimismo, agregó que todos los funcionarios de la cultura van a avanzar para que la comunidad de Caricuao "tenga un epicentro de los poderes fundadores del pueblo".



Por su parte, Nahum Fernández, jefe de gobierno del Distrito Capital, destacó que la Biblioteca Aquiles Nazoa es de las primeras de la ciudad después de la Biblioteca Nacional.



Sumó además que hay un plan para reestablecer en cada espacio donde haya una biblioteca salas de Gobierno Comunal para instruir a niños, jóvenes y hasta adultos mayores.



Walter Gavidia, en el mismo acto, destacó que Juntos Todo Es Posible está avanzando a una fase superior, con las brigadas "Ciudades más humanas" que pronto estarán en la calle abordando la mayor cantidad de espacios en el menor tiempo posible.

