La herencia japonesa en Latinoamérica: SELA organiza conversatorio

El Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe (SELA), en colaboración con Nuevo Objetivo Film, organiza el conversatorio “La experiencia migratoria japonesa en América Latina y el Caribe: su impacto cultural y económico”.

De acuerdo con el reporte en NDP, la actividad busca un espacio para reconocer y valorar el legado que la migración japonesa ha dejado en los ámbitos social, cultural y económico de la región.

El encuentro combina la proyección de la película Nikkei, dirigida por la cineasta venezolana de ascendencia japonesa Kaori Flores Yonekura, con un diálogo técnico-cultural orientado a identificar aportes, aprendizajes y oportunidades de cooperación.

La herencia japonesa en Latinoamérica

El conversatorio, que se realizará el miércoles 24 de septiembre de 2025 en modalidad virtual, contará con la participación de la representación diplomática de la Embajada de Japón en Venezuela, así como la directora de la película, Kaori Flores Yonekura.

Las personas interesadas en participar podrán registrarse a través del siguiente enlace: https://sela.org/agenda/conversatorio-la-experiencia-migratoria-japonesa-en-america-latina-y-el-caribe-su-impacto-cultural-y-economico/.

Esta iniciativa se desarrolla en el marco del Programa de Trabajo 2022–2026 del SELA, específicamente bajo el Programa III: Promoción de una visión integral de la movilidad humana, y se articula con el Eje Temático I - Recuperación Económica / Proyecto B, sobre el aprovechamiento de las industrias culturales y creativas.

