El cachito de jamón se impone en el desayuno escolar: conoce los precios y otras opciones

Algunos padres compran a diario el desayuno escolar para sus hijos, el cual varía entre empanadas, cachitos y más, igualmente, las bebidas. Panaderías ofrecen muchas opciones.

En la panadería Niágara Bakery de San Martín, los cachitos de jamón y queso cuestan $ 1,80; de jamón $ 1,60; pastel de queso crema y jamón de pavo por $ 2,50; croissant de jamón de pavo y queso por $ 2,80; mini pan de jamón por $ 2,20.

Además, empanadas de carne mechada, pollo, jamón y queso por $ 1,14; sándwich de jamón y queso paisa por $ 1,55. Las opciones de bebidas para la merienda escolar son jugos individuales Yukipack por $ 1,35; Natulac por $ 1,60; Rico Malt por $ 2,29; o Chicha el Chichero por $ 2,79.

“Lo que más compran para el desayuno en la escuela son los cachitos, a veces, llevan el mini pan de jamón”, dijo el dueño de la panadería Niágara, Jesús Bolívar.

Comentó que los jugos pequeños, individuales, son los que la gente lleva más para la merienda escolar.

Foto: José Félix Lara

El encargado de Alexandra Bakery, Wilfredo Piñero. Indicó que la panadería ofrece para el desayuno escolar varias opciones. Cachitos de jamón de pavo con queso crema, o con queso Paisa por $ 1, pastelito de jamón o de jamón con queso Paisa por $ 1; mini lunch de jamón y queso por $ 1, mini pan de jamón por $ 1,5; slide de pizza por $ 1.

“Lo que más compran para el desayuno de la escuela es el cachito de jamón”, dijo.

Respecto a las bebidas para la comida escolar, el negocio vende jugos Supli de 500 ml por $ 1,29; jugo Natulac individual por $ 1,29; y chicha El Chichero por $ 2,29.

La panadería ofrece un combo de tres cachitos por $ 2. “Lo llevan mucho para la escuela, es lo que más piden, y el jugo Supli porque ofrece más cantidad que el Natulac”, afirmó.

Acotó que los padres acuden un día de por medio a comprar el desayuno escolar, es un peso en el presupuesto hacerlo a diario.

Con empanadas resuelven la comida mañanera

La encargada de despacho en Inversiones Jhonser, Adriana Ramírez, indicó que el negocio vende empanada con diversos rellenos, pastelitos andinos, de pollo, de carne mechada, papas rellenas con pollo, carne mechada o chicharrón; jugos naturales de mango, piña, durazno; entre otros. La comida o los jugos, todo cuesta $ 1.

“Para el desayuno escolar lo que más compran son las empanadas de queso, pollo y mechada. Los padres vienen temprano con los chamos a comprar y se llevan el jugo en un potecito con tapa”, dijo.

