Gastronomía venezolana en tendencia: ¿por qué el Mundial de Desayunos de Ibai genera tanto revuelo en el país?

Suscríbete a nuestros canales

Un fenómeno digital inesperado ha capturado la atención de las redes sociales en Venezuela. Lo que comenzó como un divertido torneo en X (anteriormente Twitter), organizado por el popular streamer español Ibai Llanos, se ha convertido en una movilización masiva: el "Mundial de Desayunos".

Este evento ha unido a los venezolanos dentro y fuera del país, generando un revuelo sin precedentes que ha llevado a marcas locales a incitar a sus seguidores a votar por la arepa, el plato insignia del desayuno criollo, que se encuentra en este momento en semifinales.

¿Cuál es la modalidad de este torneo?

El concurso se basa en un formato de eliminación directa, similar a un mundial de fútbol, pero con un enfoque gastronómico. En las cuentas de Ibai Llanos, dos platos de desayuno de diferentes países se enfrentan en una encuesta pública.

La audiencia, que se cuenta por millones, vota por su favorito a través de Instagram y TikTok por varios días, y el que obtenga más votos avanza a la siguiente ronda.

Sin embargo, la travesía de la arepa ha sido una verdadera epopeya. La euforia comenzó en las primeras fases, cuando la reina pepiada se impuso ante República Dominicana, que salió con el "Mangú con los tres golpes" en primera ronda

El "Clásico de la Arepa" ante Colombia

Pero el momento de máxima tensión llegó en los cuartos de final, cuando nuevamente la Reina Pepiada, reforzada con la empanada de carne mechada y malta, enfrentaron a Colombia, que compitió con la arepa de pan y la arepa de maíz con queso.

El impacto ha sido tal que el torneo trascendió las fronteras de las plataformas de streaming y se convirtió en una herramienta de marketing para empresas locales. Marcas de alimentos, restaurantes y medios de comunicación se sumaron a la campaña, publicando imágenes y memes para instar a sus seguidores a votar.

Desde las cuentas de la Vinotinto, Polar, Arturo's hasta Danny Ocean y Erika De La Vega, mostraron su apoyo al desayuno venezolano, que ganó 2.757.000 votos a 1.764.000.

La semifinal: un choque de titanes latinoamericanos

Actualmente, Venezuela está disputando un crucial encuentro en la semifinal. Para este decisivo duelo, Venezuela volverá con la arepa, pero esta vez con perico y queso, mientras que Bolivia tendrá el api con pastín de queso.

El otro partido semifinal, por su parte, se disputa entre Chile contra Perú, quien es el país favorito para llevarse el Mundial debido al revuelo en la contienda contra Ecuador, en la que superaron los 8 millones.

isite nuestra sección de Curiosidades

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube