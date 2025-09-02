El horror de los lagos de Florida: lugares más peligrosos por la plaga de serpientes

Suscríbete a nuestros canales

El estado de Florida es un foco de actividad de serpientes, explica WorldAtlas en un ranking donde señala que existen 46 especies nativas, además de cuatro especies invasoras.

De igual modo, refieren que las mordeduras son poco frecuentes y, tras avances médicos, las muertes son prácticamente cosa del pasado.

Everglades de Florida

La pitón birmana ha dominado los Everglades de Florida durante varias décadas; la población de estas serpientes ha crecido a un ritmo descontrolado.

El Parque Nacional de los Everglades, que incluye numerosos lagos pequeños, ha sido hasta ahora el más afectado por la invasión, pero a medida que estas insaciables serpientes crecen en tamaño y número, también están comenzando a expandir su dominio hacia el oeste, hacia Naples, y hacia el norte, hacia nuestro próximo objetivo.

El lago Okeechobee

El lago Okeechobee es el lago más grande del estado, el décimo lago de agua dulce más grande del país, y si se compara con los lagos de agua dulce contenidos completamente dentro de los límites de EE. UU., se convierte en el número dos después del lago Michigan.

El centro y sur de Florida tiene 34 o 35 especies nativas (cuatro de las cuales son venenosas) y tres especies invasoras de serpientes. Incluso se ha rastreado el brote de pitones birmanas hasta West Palm Beach y las inmediaciones del lago Okeechobee.

El lago Seminole

El lago Seminole, ubicado en el noroeste de Florida y el suroeste de Georgia, es un embalse largo y estrecho, y la principal atracción del Parque Estatal Three Rivers.

Seis variedades venenosas se han reportado: tres serpientes de cascabel diferentes en los alrededores del lago Seminole, así como la boca de algodón, que a veces se confunde con serpientes de agua no venenosas. Y sí, incluso se han extraído pitones reticuladas de esta zona y se las ha sacrificado.

Tallahassee

Este lago de pradera de siete millas de largo drena a través de un sumidero natural durante las estaciones secas y se reforma cuando regresan las lluvias.

La presencia de muchos caimanes hace que este lugar no sea apto para nadar, pero el lago Iamonia todavía es apreciado por fotógrafos, remeros y amantes de la naturaleza.

Las especies identificadas incluyen serpientes de agua anilladas, serpientes de agua verdes de Florida, serpientes boca de algodón, serpientes rey del este, serpientes del maíz, serpientes de vientre rojo, serpientes de cinta del sur, serpientes de cuello anillado y serpientes escarlatas.

Lago Talquín

Las mocasines de agua, las culebras de agua de vientre rojo y las culebras de agua pardas son las tres especies más comunes en este lago de 28 kilómetros cuadrados y sus 64 kilómetros de costa.

