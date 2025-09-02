La cara oculta de Tiktok: estos son los retos virales que han culminado en tragedia

Suscríbete a nuestros canales

Las redes sociales han transformado la forma en que nos comunicamos y entretenemos en los últimos años. Sin embargo, detrás de la fachada de vídeos divertidos y desafíos creativos, plataformas como TikTok han sido el escenario de una peligrosa tendencia: retos virales que han cobrado la vida de jóvenes y lesiones de por vida.

Estos "challenges" exponen a los usuarios a riesgos extremos en la búsqueda de likes, reproducciones y la efímera fama en línea, teniendo como principales víctimas a los más jovenes.

¿De qué trata el "Blackout Challenge"?

Uno de los desafíos más mortales y tristemente célebres es el llamado "Blackout Challenge" (Reto del Desmayo o del Apagón). Este reto, que se ha vuelto viral en múltiples ocasiones, incita a los participantes a ahorcarse, atarse cinturones o cuerdas al cuello hasta perder el conocimiento por asfixia.

La creencia errónea es que este acto induce un estado de euforia, cuando en realidad causa una falta de oxígeno al cerebro que puede provocar daños irreparables o la muerte.

Numerosos casos documentados, como el de una niña de 10 años en Italia en 2021, o el de un niño de 12 años en el Reino Unido, han puesto de manifiesto la letalidad de este desafío, mientras que en Latinoamérica se ha levantado alerta en varios sectores de la sociedad.

La Asociación Civil "Si nos reímos, nos reímos todxs" ha advertido sobre la existencia de otros desafíos extremos que ponen en riesgo la salud física y emocional de los usuarios. Las muertes y lesiones asociadas a este reto han llevado a varias familias a demandar a TikTok, acusando a la plataforma de no proteger a sus usuarios.

El "Benadryl Challenge": alucinaciones con consecuencias Mortales

Otro reto viral que ha provocado muertes es el "Benadryl Challenge". Este desafío instaba a los adolescentes a consumir grandes cantidades de un antihistamínico de venta libre, conocido por su marca Benadryl, con el objetivo de provocar alucinaciones. L

a peligrosa práctica, que se hizo popular en 2020, causó la muerte de al menos un adolescente de 15 años en Estados Unidos, y de otro de 13 años en 2023.

Los médicos y expertos han advertido que una sobredosis de este tipo de medicamentos puede causar convulsiones, arritmias cardíacas, coma e incluso la muerte.

"Superman Challenge" como causante de lesiones graves

Además del "Blackout Challenge" y el "Benadryl Challenge", han surgido otros desafíos que, aunque no siempre han sido mortales, han causado graves heridas. Ejemplos incluyen el "Superman Challenge", que ha dejado a adolescentes con fracturas y conmociones cerebrales, y el reto de saltar de botes en movimiento, que ha provocado ahogamientos.

La proliferación de estos retos subraya una necesidad urgente de concienciación. Expertos en salud mental y seguridad digital insisten en la importancia de una supervisión parental activa y de un diálogo abierto con los jóvenes sobre los peligros de los desafíos en línea.

Mientras las plataformas como TikTok implementan medidas de control, la responsabilidad final recae en educar a la próxima generación sobre el pensamiento crítico y el uso seguro de las redes sociales.

