De película: la travesía épica de tres hermanos en 139 días

Suscríbete a nuestros canales

Al mejor estilo de una película, tres hermanos realizaron una hazaña histórica al cruzar el Pacífico en 139 días.

Los escoceses consiguieron ejecutar la travesía a remo sin escalas y sin asistencia más rápida.

Su viaje comenzó en Perú y terminó en Australia, lo que los convirtió en el primer equipo en llevar a cabo este viaje, reportó CNN.

La travesía épica de tres hermanos en 139 días

Ewan, Jamie y Lachlan Maclean son los protagonistas que sobrevivieron a base de pescado fresco y comida liofilizada.

El trío de hermanos superó el sábado pasado los obstáculos como el mareo, las tormentas tropicales, la escasez de alimentos e incluso un incidente en el que Lachlan cayó al agua por una ola durante la noche.

La travesía la realizaron a bordo de una barca de fibra de carbono llamada Rose Emily en honor a su hermana que falleció durante el embarazo.

La embarcación está inspirada en la F1, y se cree que es el barco de remo oceánico más rápido y ligero jamás construido.

Con su travesía, los hermanos naturales de Edimburgo superaron el anterior récord, establecido por el ruso Fedor Konyukhov, que remó en solitario desde Chile hasta Australia en 2014.

Los Maclean hicieron esta travesía atlántica con el objetivo de batir el récord mundial y recaudar un millón de libras esterlinas para financiar la construcción de pozos de agua potable en el municipio de Ambohimanarina, en Madagascar, donde solo el 14% de los habitantes tiene acceso a este bien básico.

A través de su fundación sin ánimo de lucro, The Maclean Foundation, gestionada por la familia, buscan proporcionar agua a más de 40.000 personas.

En 2022, los hermanos cruzaron el océano Atlántico a remo en 35 días, cumpliendo tres récords mundiales y convirtiéndose en el primer trío de hermanos en remar juntos por cualquier océano y el trío más joven y rápido en cruzar desde las islas Canarias hasta Antigua.

También visita nuestra sección: Curiosidades

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube