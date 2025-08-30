El "Tom Cruise maracucho" que desata la locura en Tik Tok con esta arriesgada maniobra

Suscríbete a nuestros canales

A menudo, un evento inesperado capta la atención de todos y se convierte en el tema del momento.

El pasado viernes 29 de agosto, el usuario Ángel Vílchez compartió un video en TikTok y rápidamente se esparció por la plataforma.

En el clip, un trabajador se volvió el centro de atención mientras realizaba maniobras en el Puente sobre el Lago de Maracaibo.

La hazaña del venezolano no solo generó miles de comentarios, sino que también desató una ola de humor y creatividad. Ahora lo apodan el “Tom Cruise maracucho”.

La maniobra del “Tom Cruise maracucho”

En el video, el trabajador usa una técnica de descenso por cuerdas para bajar a gran altura.

Aunque este tipo de maniobras son comunes para inspeccionar o reparar estructuras difíciles, las personas lo tomaron con mucho humor.

Los comentarios tampoco se hicieron esperar. Los usuarios compartieron memes y efectos de sonido, como el de “Jet Two Holidays”, y usaron frases como “Cuando voy a Maracaibo y empiezo a ‘bajar’ el Puente” o “¿Qué marca será el pantalón?”.

La publicación original llegó a tener más de 72.000 me gusta, 842 comentarios y 46.000 compartidos en poco tiempo. En menos de dos días, el video original ya superaba las 800.000 vistas en TikTok.

El trabajo detrás del video viral

Más allá del humor, el video nos recuerda la complejidad del trabajo de mantenimiento en infraestructuras clave como el Puente sobre el Lago.

La técnica que el hombre utiliza es especializada y requiere de un entrenamiento riguroso. Este tipo de labor se lleva a cabo para asegurar que el puente funcione bien y sea seguro para todos.

Su labor, a menudo invisible para el público, es fundamental para la seguridad y operatividad de una de las estructuras más importantes de Venezuela.

