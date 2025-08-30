Alerta

¿Bañarse o lavar platos durante una tormenta eléctrica?: conoce qué dicen los expertos

Por Yasmely Saltos
Viernes, 29 de agosto de 2025 a las 11:47 pm
De acuerdo a investigaciones realizadas por las autoridades de Estados Unidos, se desaconseja tener contacto con el agua durante una tormenta eléctrica para evitar accidentes domésticos. 

A muchas personas les puede parecer una medida exagerada, pero existen fundamentos científicos y reportes de accidentes que indican que esta práctica puede poner en riesgo la salud y la vida, ya que los rayos pueden viajar por las cañerías.

¿Por qué no se debería lavar los trastes en estas condiciones climáticas?

Durante una tormenta eléctrica, los rayos buscan llegar a tierra a través del camino de menor resistencia.

Edificaciones como casas y departamentos suelen contar con sistemas de plomería y cableado interno que, si bien no están expuestos directamente al aire libre, sí están conectados de alguna manera al suelo y a redes eléctricas que pueden conducir una descarga.

Cuando un rayo cae cerca de una vivienda, la descarga puede diseminarse a través de las instalaciones eléctricas y también por las tuberías metálicas que transportan el agua.

El agua, además, es un excelente conductor de la electricidad si contiene impurezas, como sales y minerales. Si una persona lava trastes o se encuentra en contacto con grifos, lavabos o cualquier superficie mojada conectada a tuberías durante un relámpago, existe el riesgo de recibir una descarga eléctrica derivada de un impacto indirecto de rayo.

Recomendaciones para mantenerte a salvo durante las tormentas: 

  • Suspender actividades al aire libre.
  • No te refugies debajo de árboles ni estructuras de metal.
  • Evita bañarte o lavar trastes durante la tormenta, la electricidad puede conducirse por la tubería.

 

