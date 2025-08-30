Violencia digital: Italia investiga red dedicada al robo y difusión de imágenes íntimas de mujeres

Suscríbete a nuestros canales

Luego de que las autoridades de Italia cerraran un grupo de Facebook, en el cual maridos y parejas compartían fotos íntimas de sus compañeras para que otros usuarios las comentaran, la policía anunció que investiga una página web con casi 200 mil suscriptores, la cual publica imágenes robadas o manipuladas de mujeres, entre ellas figuras públicas, junto a comentarios sexistas.

La web difunde imágenes, algunas extraídas de redes sociales, otras alteradas mediante fotomontajes, de mujeres como la primera ministra Giorgia Meloni, su hermana Arianna, Elly Schlein (secretaria del Partido Demócrata), la actriz Paola Cortellesi y la influencer Chiara Ferragni, entre muchas otras.

También publicaron fotografías de mujeres anónimas, todas acompañadas de comentarios denigrantes, informó 20 Minutos.

Figuras públicas se manifiestan contra la violencia digital

Valeria Campagna, líder del grupo del PD en el ayuntamiento de Latina, fue la primera en denunciar públicamente que habían publicado imágenes suyas en bañador sin su consentimiento.

Declaró sentirse “disgustada, enojada y decepcionada”. La afectada aseveró que “se trata de nuestro derecho a ser libres, respetados y a vivir sin miedo”.

A esa denuncia se sumó la eurodiputada Alessandra Moretti, quien denunció que en este foro se “había estado robando sus fotos y fragmentos de programas de televisión durante años, editándolos y publicándolos en línea”.

“Insto a todos a denunciar esto. Hemos visto numerosos ejemplos de cómo las mujeres son expuestas y tratadas como moneda de cambio”, añadió.

Efectos del delito sobre sus víctimas

De acuerdo con Moretti, “negar o minimizar su gravedad es descuidar la seguridad de las mujeres y el nivel de civilidad de un país”.

Esta forma de agresión virtual tiene efectos concretos: daña reputaciones, causa angustia y refuerza una cultura sexista que deshumaniza a las mujeres.

Según los últimos datos disponibles, una tercera parte de las mujeres en la UE ha sufrido este tipo de maltrato: entre septiembre de 2020 y marzo de 2024, se entrevistó a más de 114.000 mujeres y alrededor del 30 % dijo haber vivido violencia física o amenazas y/o violencia sexual.

