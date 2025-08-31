Muere a sus 104 años la "abuela de hierro": veterana reconocida por insólitas hazañas

Suscríbete a nuestros canales

Una mujer, conocida por su increíble vitalidad y sus asombrosas hazañas, demostró que se puede vivir con pasión y audacia en cada etapa.

Su partida, anunciada este domingo 31 de agosto por la agencia EFE, deja un vacío en quienes la admiraron y la conocieron.

A sus 104 años, "la abuela de hierro" se convirtió en una lección de coraje y determinación, un recordatorio de que la fuerza interior es la clave para lograr lo imposible.

Una vida dedicada al servicio y la aventura

Maria Koltakova, una heroína de la Segunda Guerra Mundial, falleció a los 104 años.

Era conocida como la "abuela de hierro" debido a sus hazañas audaces durante la Segunda Guerra Mundial y a una edad avanzada.

De acuerdo con la agencia, el gobernador de Voronezh, Alexandr Gúsev, anunció su muerte y compartió su admiración por ella en Telegram, diciendo que su pérdida hace al mundo más pobre.

Gúsev destacó su servicio en la Gran Guerra Patria, donde defendió su país con heroísmo. También subrayó que su espíritu combativo la mantuvo activa en tiempos de paz.

Maria se unió al Ejército Rojo en 1942 como voluntaria y sirvió en un batallón médico. Rescató a más de 300 soldados heridos en el campo de batalla y participó en la liberación de países como Polonia, Ucrania y Checoslovaquia.

Un valiente espíritu que no la abandonó ni siquiera después de la guerra.

Récords y logros extremos de la "abuela de hierro"

A sus 93 años, la "abuela de hierro" se lanzó en paracaídas, y a los 99, pilotó un caza de combate. Su instructor de vuelo, el teniente coronel Andréi Diachenko, quedó impresionado con su habilidad, incluso animándola a hacer acrobacias.

Maria, por su parte, dijo que el vuelo fue una experiencia placentera y fácil. Además de volar aviones, también pilotó un tanque T-72 B3.

Desde 2015, Maria logró 16 récords en el Libro de Récords de Rusia, participando en deportes extremos como vuelos en ala delta, buceo, pilotaje de aviones y saltos en paracaídas. Con cada una de sus hazañas, demostró que la edad no es una barrera para la aventura.

