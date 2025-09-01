Nicolás Maduro revela cuál es su dieta: "es muy buena para la salud"

Suscríbete a nuestros canales

El presidente Nicolás Maduro afirmó que el único régimen que practica es la dieta paleolítica, un plan alimenticio inspirado en los hábitos de los cazadores-recolectores.

Durante una rueda de prensa este lunes 1 de septiembre, el mandatario explicó que este estilo de alimentación le permite mantener su salud y energía de forma natural.

"El único régimen que yo practico es el régimen paleolítico para mantener la salud".

Dieta paleolítica: la elección de Nicolás Maduro

De acuerdo con la información compartida por el portal web Mayo Clinic, la dieta paleolítica a la que se somete el mandatario excluye cereales, legumbres, lácteos y alimentos procesados, priorizando carnes magras, pescado, frutas, verduras, frutos secos y semillas.

Según el portal, esta dieta busca imitar la alimentación de los primeros humanos, antes de la aparición de la agricultura y los alimentos industrializados.

Además, los defensores sostienen que el cuerpo humano no se ha adaptado completamente a los productos modernos, lo que explicaría problemas como obesidad, diabetes y enfermedades cardíacas.

Fundamentos y objetivos de la paleodieta

El objetivo principal es consumir alimentos más naturales y nutritivos, evitando aquellos que puedan generar inflamación o afectar el metabolismo.

Asimismo, se promueve el consumo de grasas saludables provenientes de aceites vegetales como el de oliva o nuez, en lugar de grasas procesadas.

Detalles de una dieta paleo

Las recomendaciones varían entre las dietas paleolíticas que se promocionan en libros o en Internet. Por lo general, las dietas paleolíticas siguen estas reglas.

Qué comer

Frutas

Verduras

Frutos secos y semillas

Huevos

Carnes magras, especialmente de animales alimentados con pasto o carne de caza

Pescados, especialmente aquellos ricos en ácidos grasos omega-3, como el salmón, la caballa y el atún blanco

Aceites de frutas y de frutos secos, como el aceite de oliva o el de nuez

Qué evitar

Granos, como el trigo, la avena y la cebada

Legumbres, como los frijoles (alubias, porotos), las lentejas y los cacahuates (maníes)

Productos lácteos, como la leche y el queso

Azúcar agregada y refinada

Sal agregada

Verduras con almidón, como el maíz (elote, callo), la jícama, las arvejas (guisantes, chícharos) y las papas blancas

Alimentos muy procesados, como papas fritas o galletas dulces

Beneficios y consideraciones

Entre los beneficios potenciales se mencionan la reducción de la inflamación y un mejor control del peso, gracias a la sensación de saciedad que aportan los alimentos permitidos.

Sin embargo, algunos estudios advierten que los resultados podrían deberse a una reducción calórica general y no a características exclusivas de la dieta.

Además, la restricción de grupos alimenticios puede dificultar su seguimiento y aumentar el consumo de carne roja, asociado a riesgos cardiovasculares.

Visita nuestra sección: Curiosidades

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube