Uso del celular en exceso pone en riesgo la salud física: nuevo caso paraliza a adolescente

Un adolescente de 16 años en China fue llevado al hospital en silla de ruedas tras sufrir parálisis parcial por el uso del celular en mala postura.

Durante el verano, el joven aumentó su tiempo frente al móvil hasta cuatro veces más de lo habitual, sin realizar actividad física ni cambiar de posición.

Uso del celular: daños físicos cada vez más frecuentes en 2025

Según el hospital de Fujian, Min presentaba una hernia discal lumbar grave, con desplazamiento vertebral y compresión nerviosa que afectó su movilidad y vejiga.

Tras una cirugía exitosa, el adolescente se encuentra en recuperación. Sin embargo, su caso refleja un patrón creciente de lesiones por el uso excesivo del celular.

En 2025, los daños físicos más comunes incluyen “text neck”, tendinitis, síndrome del túnel carpiano y neuralgia occipital, según datos de BBC y El Imparcial.

Posturas incorrectas y presión cervical: el origen del dolor

Expertos como Priya Dasoju advierten que inclinar la cabeza para mirar el celular genera presión intensa en el cuello, provocando cefaleas y tensión muscular.

La osteópata Lola Phillips señala que el 30 % de sus pacientes presenta neuralgia occipital, una inflamación de los nervios que causa dolor punzante en la cabeza.

Pulgares, muñecas y espalda: zonas vulnerables al sobreuso

El fisioterapeuta Jonatan Alonso Morte explica que el uso repetitivo del pulgar causa tendinitis, rigidez y, en casos graves, inmovilidad.

Además, el meñique, usado como soporte del celular, puede deformarse por el peso del dispositivo y la falta de descanso muscular.

Tratamientos y prevención: claves para evitar complicaciones

Los tratamientos incluyen corrección postural, masajes, antiinflamatorios y, en casos severos, inyecciones de corticoides como las recibidas por Adam Clark.

No obstante, los médicos insisten en que la prevención es la mejor estrategia: cambiar de postura cada hora y elevar el celular al nivel de los ojos.

