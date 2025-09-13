Finaliza el Mundial de Desayunos 2025: este es el campeón oficial

Suscríbete a nuestros canales

Una iniciativa nacida del ingenio de uno de los streamers más virales, Ibai Llanos, logró crear un debate global sobre el desayuno que cautivó a millones de personas.

Lo que comenzó como un simple concurso en redes sociales, se transformó en un fenómeno viral que trascendió las pantallas, involucrando a medios, figuras públicas y hasta líderes políticos en una conversación apasionada sobre el desayuno.

Ahora, después de semanas de intensa competencia, el mundo entero presenció el desenlace de esta batalla culinaria épica.

¿Quién fue coronado como el campeón del Mundial de Desayunos?

La expectativa por el anuncio del campeón fue monumental.

Dos titanes gastronómicos, el pan con chicharrón de Perú y la reina pepiada con contornos de Venezuela, se enfrentaron en la gran final, representando a sus países con el orgullo de sus tradiciones culinarias.

Este sábado 13 de septiembre, como estaba programado, Ibai anunció en todas sus redes sociales que el campeón del desayuno es Perú.

El país alcanzó un total de 12.8 millones de votos, distribuidos de la siguiente manera:

TikTok: 6.500.000 votos

Instagram: 4.900.000 votos

YouTube: 1.400.000

Mientras que Venezuela obtuvo un total de 12.600.000 millones de votos:

TikTok: 6.400.000

Instagram: 4.900.000

YouTube: 1.300.000

Una competencia que unió a toda Latinoamérica

El choque cultural y de sabores mantuvo a todos en vilo hasta el último momento. La emoción fue palpable en las redes sociales, con los fanáticos de cada país esperando ansiosamente el veredicto.

La votación fue cerrada, pero un desayuno se alzó por encima del otro.

El plato que conquistó los corazones y los votos de la audiencia fue el clásico pan con chicharrón, una delicia que combina la crocancia de la carne de cerdo con el tamal y un robusto café pasado. Este desayuno tradicional se impuso en la final, demostrando el profundo arraigo cultural.

A pesar de no obtener el primer lugar, la propuesta de Venezuela fue una contendiente formidable que se ganó el respeto de todos. La reina pepiada con contornos, una arepa rellena de pollo, aguacate y mayonesa, acompañada de caraotas, huevo frito, carne mechada, tajadas y una malta, demostró por qué es un pilar de la gastronomía venezolana.

Su compleja combinación de sabores y texturas le permitió llegar a la final y convertirse en el segundo mejor desayuno del mundo, según la votación popular.

Este resultado solidificó la posición de ambos países como verdaderas potencias en el mundo del desayuno.

