La inteligencia artificial toma el control político en Albania: así funciona la nueva ministra virtual

Suscríbete a nuestros canales

En un movimiento sin precedentes, el Gobierno de Albania decidió nombrar a un miembro del gabinete que no requiere de un escritorio, ni de un juramento, ni de la promesa de no aceptar sobornos, pues fue creado por inteligencia artificial.

Este hecho, informado por el primer ministro Edi Rama, marca un hito en la administración pública global, donde los algoritmos pasan de ser simples herramientas a tomar decisiones cruciales del Estado.

La innovadora apuesta busca abrir una nueva vía para la transparencia, que se ha vuelto un obstáculo en el camino de Albania hacia su meta de unirse a la Unión Europea.

Un “ministra” sin cuerpo, pero con nombre: Diella

El Gobierno albanés presentó a Diella, una asistente virtual cuyo nombre significa “sol” en albanés.

Más que un simple asistente, Diella fue ascendida a un cargo ministerial con el mandato de manejar y adjudicar todas las licitaciones públicas. Su misión es asegurar que cada proceso de contratación estatal sea 100% transparente y libre de corrupción, una medida que busca eliminar la influencia humana en la toma de decisiones.

Diella, que ya era conocida por ayudar a los ciudadanos con trámites en línea y emisión de documentos, fue representada como una mujer que viste el traje tradicional de Albania, una estrategia para hacerla más cercana a la ciudadanía.

Con su ascenso, esta inteligencia artificial ahora será la encargada de adjudicar todos los contratos públicos, fondos libres de corrupción y tendrá derecho a contratar talentos de todo el mundo, un rol crucial que antes recaía en los distintos ministerios.

Desafíos para la transparencia y la ciberseguridad en Albania

De acuerdo con Reuters, la corrupción ha sido un problema histórico en Albania, un país que ocupa el puesto 80 de 180 en el índice de Transparencia Internacional.

El primer ministro Rama, quien inicia su cuarto mandato, fijó el ingreso a la Unión Europea para 2030 como una de sus prioridades, y ve en la inteligencia artificial una herramienta clave para alcanzar este objetivo.

En un año, Diella realizó la expedición de 36.600 documentos digitales y facilitó cerca de 1.000 servicios. De acuerdo con las cifras oficiales, también procesó un promedio de 100 documentos diarios y proporcionó más de dos servicios al día desde su implementación.

No obstante, la iniciativa no está exenta de riesgos. Especialistas advirtieron que, a pesar de su potencial para reducir la discrecionalidad, una inteligencia artificial como Diella puede ser vulnerable a ciberataques y manipulación.

Por el momento, el Gobierno albanés no reveló los protocolos de seguridad que se implementarán para proteger al sistema, lo que genera interrogantes sobre la fiabilidad de sus decisiones y la seguridad de la información.

La IA entra al gobierno: un fenómeno global

Aunque el nombramiento de Diella como ministra es un caso inédito, otros países ya experimentaron con la integración de la IA en la administración pública.

En Rumania, por ejemplo, una inteligencia artificial funciona como consejera gubernamental, mientras que Ucrania utilizó un chatbot para comunicar información sobre política exterior en medio del conflicto con Rusia.

La decisión de Albania, sin embargo, eleva el debate sobre el papel de la tecnología en el Estado, pues la IA no solo brinda información, sino que toma decisiones que afectan directamente la gestión de los fondos públicos.

Este experimento, impulsado por la necesidad de modernización y la presión de la Unión Europea, pondrá a prueba si la confianza en la tecnología puede realmente superar la desconfianza en la política.

También puede visitar nuestra sección de Curiosidades

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube