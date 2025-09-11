¡Venezuela vs Perú! Mundial de Desayunos llega a su fin: Ibai revela al ganador en esta fecha

Suscríbete a nuestros canales

El mundo de los creadores de contenido y la gastronomía se une una vez más para un evento que mantiene en vilo a millones de espectadores.

El streamer Ibai Llanos anunció recientemente la fecha que decidirá al campeón del Mundial de Desayunos 2025.

Tras una contienda épica entre los dos finalistas, Perú y Venezuela, la expectación está por las nubes.

¿Cuándo será la final del Mundial de Desayunos 2025?

El Mundial de Desayunos, una idea original de Ibai y su equipo, superó todas las expectativas, convirtiéndose en un fenómeno viral global.

Ahora, con la gran final a la vista, el choque de dos titanes promete ser un espectáculo culinario en todas las redes sociales.

La final del debate sobre el "mejor" desayuno, que provocó que medios de comunicación, figuras públicas y hasta políticos se sumen a la conversación, se anunciará el próximo 13 de septiembre de 2025.

¿Cómo van las votaciones?

De acuerdo con las cifras de Ibai, Perú defendiendo su pan con chicharrón y Venezuela con sus arepas, acumularon cada uno hasta ahora más de 4 millones de votos en Instagram.

En YouTube, ambas naciones llevan un total de 1,1 millones de votos.

Y la diferencia llega en TikTok, donde Perú alcanzó los 5,3 millones de votos, mientras que Venezuela continúa muy de cerca con 5 millones.

En este Mundial de Desayunos, la reina pepiada con contorno de caraotas, huevo frito, carne mechada, tajadas y una malta, representa a Venezuela.

En el caso de Perú, sus habitantes votan por el pan con chicharrón, acompañado de un tamal y un café pasado.

La votación de este épico enfrentamiento se lleva a cabo en las cuentas de Instagram y TikTok de Ibai, donde los "me gusta" de los millones de seguidores decidirán el ganador.

