Lucha contra el cáncer da un giro: nuevo método descifra la evolución de cada tumor

Un nuevo método de análisis da un giro a la lucha contra el cáncer de manera positiva.

En un test en sangre se puede descifrar el origen y la evolución de los tumores., para así predecir su curso clínico.

Nuevo método descifra la evolución de cada tumor

De acuerdo con una publicación de la revista Nature, este hallazgo lo encabezan científicos del Hospital Clínic y el Idibaps de Barcelona y del Instituto de Investigación del Cáncer de Londres.

Por lo que, para para ello han analizado de forma “creativa” la evolución de los tumores en 2.000 pacientes con leucemias y linfomas, cuyas muestras y datos estaban disponibles tras haber sido objeto de otras investigaciones previas.

Los autores del estudio creen que el futuro test basado en su método podría ser de uso universal; es decir, para todo tipo de tumores, con las modificaciones que sean necesarias, agrega el reporte.

El trabajo está coordinado por Iñaki Martín-Subero, investigador ICREA y jefe del grupo de Epigenómica Biomédica del Idibaps, además de miembro de CiberONC, y por Trevor Graham, director del Centro de Evolución y Cáncer del Instituto de Investigación del Cáncer de Londres.

Los primeros autores son Calum Gabbutt y Martí Duran-Ferrer, y han colaborado otros investigadores de España, Reino Unido, Suecia, Suiza y Estados Unidos.

A juicio de los científicos, conocer el origen y la evolución del tumor, con sus cambios, equivale a disponer en oncología de algo similar a las cajas negras de los aviones.

Por lo que este avance lleva por nombre “la caja negra del cáncer”, en concreto, se encuentra registrada en un tipo especial de marca o huella conocida como metilación fluctuante.

Caja negra del cáncer

Los investigadores lograron descubrir que la célula original que da lugar al tumor deja una firma única que no solo revela la identidad de las células tumorales, sino que también cambia a medida que el tumor crece y se diversifica.

Ante ello, se logra reconstruir tanto el origen como la evolución del tumor con una precisión “sin precedentes”.

Esa información resulta relevante para predecir el progreso futuro de la enfermedad y tomar las decisiones terapéuticas más favorables para cada paciente.

“Esta nueva herramienta nos permite leer la historia pasada del cáncer y conocer cuándo se originó el tumor, a qué velocidad ha ido creciendo y si ha creado diversidad celular. Esto no solo es importante para conocer mejor la biología del cáncer, sino que también tiene aplicaciones clínicas”, expresó Martín-Subero.

Es decir, lo que el método permite es desvelar la, hasta ahora, historia secreta de cada tumor.

“Descubrimos que el crecimiento inicial del cáncer determina cómo evolucionará en el futuro, lo que nos permite predecir cómo progresará la enfermedad en cada paciente”, puntualizó.

