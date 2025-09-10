Perú lucha por ganar el Mundial de Desayunos 2025: así preparan el pan de chicharrón más grande del mundo

Suscríbete a nuestros canales

Este miércoles, decenas de personas se reunieron en el distrito Magdalena del Mar, en Lima, Perú, para presenciar y probar el pan de chicharrón "más grande del mundo".

En vísperar de la final del Mundial de Desayunos 2025, realizado por el creador de contenido español, Ibai Llanos, Perú se hace con la creación del pan de chicharrón "más grande del mundo".

Pan de chicharrón más grande del mundo

Desde tempranas horas de este miércoles, decenas de cocineros de al menos 8 restaurantes de Lima, liderados por el reconocido chef peruano Rodrigo Fernandini, originario de Chiclayo, al norte del país.

El encuentro se dio en la plaza principal de Magadalena del Mar donde llevaron a cabo un pan de chicharrón de 4 metros de largo por 3 de ancho, lo que corresponde al menos a 500 porciones de este desayuno.

El alcalde del distrito, Francis Allison, junto al chef Fernandini guiaron el proceso de preparación paso por paso.

Foto: EFE

Foto: EFE

Foto: EFE

¿Qué tiene el pan de chicharrón peruano?

Por su parte, el chef Fernandini, aseguró que "el pan de chicharrón es muy simple" y resaltó que se trata de “un buen pan crocante, que tenga buena mordida; camotito o batata, frito todo en manteca de cerdo (‘pork belly’ o panceta con brazuelo); salsa criolla, cebolla en juliana, o pluma, con un poquito de limón, ajicito y, mezclado con todo eso, una salsa cremosa”.

Asimismo, Fernanini destacó que a pesar de la rivalidad en la disputa por el título en el Mundial de Desayunos 22025, es solo "una excusa" que permite celebrar "la cultura y gastronomía".

“Es una celebración súper sana, pero creo que en algo que sí podemos estar de acuerdo todos los peruanos, es que nuestra gastronomía es lo que más nos enorgullece, y esto es una forma de demostrarlo”, agregó el reconocido chef.

Una multitud de personas de diferentes edades acompañó a los cocineros en su preparación, esperando probar este delicioso desayuno al final.

Final del Mundial de Desayunos 2025

A través de sus redes sociales, el creador de contenido que dirige el Mundial de Desayunos, Ibai Llanos ya informó que Venezuela se enfrenta a Perú por la final del concurso.

De acuerdo con Ibai, Perú se presenta en esta final con el famoso pan de chicharrón, tamal y el café pasado, mientras Venezuela se presentó con la arepa de Reina Pepiada, acompañada por huevos, platano frito, caraotas negras, queso rallado y carne mechada, y de bebida una malta venezolana.

