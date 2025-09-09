En video: Apple presenta el ultrafino iPhone 17 Air y su nuevo rediseño

Suscríbete a nuestros canales

Este martes, Apple presentó el ultrafino iPhone 17 Airl, el nuevo miembro de su gama de teléfonos inteligentes que cuenta con un rediseño y con una batería más grande que cualquier iPhone hasta la fecha.

Este modelo, que tiene una estructura de titanio, 6,5 pulgadas de pantalla, procesador A19 Pro y un grosor de apenas 5,6 mm, tiene un salida de 999 dólares, refiere EFE.

La compañía de la manzana recalcó que los modelos Pro tienen “el mismo precio que el año pasado que los iPhone 16 Pro de 256 gigabytes”, dejando entrever que los aranceles del 20 % que enfrenta la compañía sobre las importaciones procedentes de China no se han traducido en precios más altos.

Rediseño

El iPhone 17 Air también tiene una batería que dura “todo el día” y un sistema de cámara dual de 48 megapíxeles, la cual tiene un rediseño en la barra de la cámara trasera que ahora se extiende al ancho de todo el teléfono, en lugar de situarse sólo en la izquierda, donde están las cámaras.

Igualmente, la cámara gira sin que la mueva el usuario y la cámara frontal cuenta con un vanguardista sensor que es capaz de reemplazar la relación de aspecto tradicional de 4:3 por un formato cuadrado.