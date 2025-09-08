La sorpresa de vanguardia tecnológica que Apple tiene reservada para este martes: atentos con los iPhone

Suscríbete a nuestros canales

A lo largo de los años, Apple ha ganado reputación por ser una de las empresas más reservadas del mundo de la tecnología.

Cada evento de lanzamiento de un nuevo producto es un secreto guardado hasta el último momento, creando una atmósfera de expectación y misterio entre sus seguidores, según Bloomberg.

Pero este martes 9 de septiembre, esa expectativa podría culminar con el evento "Awe drops" en su sede de Cupertino, California, donde se espera que la compañía revele la próxima generación de sus dispositivos icónicos.

¿Apple hará nuevos lanzamientos este martes?

Aunque Apple intenta mantener en secreto los detalles de sus nuevos lanzamientos, las filtraciones y los rumores de la prensa especializada pintan un cuadro intrigante de lo que está por venir.

Desde un posible iPhone ultrafino hasta mejoras sustanciales en sus relojes y audífonos inteligentes, el evento promete ser un avance en la innovación de la compañía.

Un iPhone 17 que rompe moldes

Los rumores más fuertes sugieren que el evento de mañana podría tener una sorpresa impactante: la presentación del iPhone 17 Air.

Se especula que este dispositivo no solo sería el más delgado y ligero de la línea, con un grosor de tan solo 5,5 mm, sino que también marcaría un alejamiento del diseño tradicional de sus hermanos.

Con una pantalla OLED de 6,6 pulgadas y una sola cámara de 24 MP en la parte trasera, este modelo parecería enfocarse en la elegancia y la simplicidad. Por su parte, los modelos Pro del iPhone 17 también prometen un rediseño radical, el primero desde el iPhone 12 Pro de 2020.

La parte trasera del dispositivo podría albergar una barra de cámara que se extiende por la parte superior, un cambio estético notable. Esta barra podría contener un sistema de tres lentes de 48 MP, una mejora significativa con respecto a modelos anteriores.

Además, las especulaciones apuntan a una cámara frontal mejorada de 24 MP, un procesador A19 Pro más potente y 12 GB de RAM, lo que aseguraría un rendimiento sin precedentes.

Salto hacia la inteligencia artificial

Un aspecto central de los nuevos dispositivos será la integración de la IA. Se espera que la línea de teléfonos 17 sea la primera en utilizar el diseño Liquid Glass de iOS 26, un sistema que Apple anunció en su conferencia de desarrolladores (WWDC) en junio. Esta nueva interfaz, impulsada por IA, podría ofrecer una experiencia de usuario más fluida y personalizada, con herramientas que se adapten de manera intuitiva a las necesidades de cada persona.

El evento "Awe drops" no solo se centraría en los iPhones. También se esperan anuncios sobre el Apple Watch 11 y el Watch Ultra 3. De acuerdo con reportes de Wired, ambos modelos podrían tener una mayor duración de la batería, así como nuevas funciones como un monitor de presión arterial capaz de enviar alertas. Así como mejoras en los lentes Vision Pro.

¿Cuánto costarán los nuevos dispositivos?

Si bien los precios finales de los nuevos dispositivos de Apple se mantendrán en secreto hasta el anuncio oficial, las especulaciones sugieren que se mantendrán en la línea de sus predecesores, con la posibilidad de un ligero aumento para los modelos Pro.

Actualmente, el iPhone 16 tiene un precio inicial de aproximadamente $799 para el modelo base, mientras que los modelos Pro y Pro Max superan los $999 y $1199, respectivamente.

El posible iPhone 17 Air, al ser una nueva categoría, podría tener un precio premium que refleje su diseño único y su tecnología avanzada.

