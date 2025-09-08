Pasta dental a base de algas revolucionaría la salud bucal: científicos revelan hallazgo

Suscríbete a nuestros canales

En las costas de Puerto Rico, un alga se acumula sin cesar, cubriendo las playas y alterando los ecosistemas marinos.

Lo que para muchos es una pesadilla ambiental y económica, para un grupo de estudiantes en la Ponce Health Sciences University se convirtió en una oportunidad única.

De acuerdo con la agencia EFE, estos jóvenes están dando un giro a un problema persistente, transformando un desecho natural en un recurso valioso con un potencial insospechado.

Pasta dental a base de algas

Un equipo de estudiantes de la Escuela de Medicina Dental de Ponce Health Sciences University, liderado por Omar Vélez López, emprendió un proyecto que busca transformar una plaga en una solución para la salud bucal.

La investigación se centra en extraer compuestos bioactivos del sargazo, sustancias naturales que poseen propiedades beneficiosas.

Los ensayos preliminares revelaron que estos extractos son prometedores contra las bacterias orales que causan la caries, lo que abre la puerta al desarrollo de una pasta dental completamente nueva.

Un tesoro flotante llamado sargazo

El sargazo es una macroalga marina de color marrón que forma grandes masas flotantes en el océano.

A diferencia de las algas que crecen adheridas al fondo marino, el sargazo flota libremente gracias a pequeñas vejigas llenas de gas, lo que le permite viajar miles de kilómetros por las corrientes oceánicas.

Aunque forma parte de un ecosistema crucial en el Atlántico, conocido como el Mar de los Sargazos, su proliferación masiva en las costas del Caribe y el Golfo de México se ha convertido en un grave problema.

La acumulación en las playas afecta la calidad del aire y del agua, daña la pesca y ahuyenta el turismo, convirtiéndose en un desafío multifacético para las comunidades costeras.

Algunas consecuencias de la proliferación del sargazo son:

En el océano, el sargazo es un hábitat crucial para peces y tortugas. En la costa, se convierte en un problema.

La descomposición del sargazo en las playas libera un gas (ácido sulfhídrico) que causa un olor desagradable y puede irritar las vías respiratorias.

En Puerto Rico, el sargazo ha llegado a obstruir tuberías de plantas de energía, causando apagones masivos.

Al descomponerse, el sargazo crea zonas sin oxígeno en el agua, afectando la vida marina y liberando líquidos tóxicos que pueden contaminar el agua subterránea.

Remover las toneladas de sargazo de las playas es un desafío logístico y económico para las comunidades locales.

Hallazgos de la investigación para la pasta dental

Marcando un hito en la educación médica de la isla, la Escuela de Medicina Dental de Ponce Health Sciences University inauguró sus operaciones en agosto de 2024. Este evento no solo la convierte en la primera escuela dental privada acreditada en Puerto Rico, sino también en la primera de su tipo en abrir sus puertas en más de medio siglo.

Omar Vélez López, líder del equipo, informó a través de un comunicado, que la efectividad de la pasta dental se logra "incorporando compuestos bioactivos con propiedades antimicrobianas, antiinflamatorias y anticaries".

Pero además, dejó en claro que, el enfoque del equipo no es solo científico, sino también económico y ambiental.

Al convertir el sargazo, un desecho costero, en una materia prima para productos de consumo humano, el proyecto crea un modelo de economía circular.

La recolección del sargazo en playas como las de Guánica no solo limpia el entorno, sino que también genera una nueva cadena de valor.

Este proceso podría dar lugar a una patente, lo que impulsaría la transferencia de tecnología y el desarrollo de nuevos productos.

