Eclipse lunar total este 7 de septiembre: dónde verlo en Venezuela y qué hay detrás de la Luna de Sangre

Suscríbete a nuestros canales

Este domingo 7 de septiembre, el cielo venezolano se prepara para recibir el segundo eclipse lunar total del año, también conocido como Luna de Sangre.

El fenómeno ocurre cuando la Tierra se interpone entre el Sol y la Luna, proyectando su sombra sobre el satélite y tiñéndolo de un tono rojizo intenso.

Eclipse lunar total: visibilidad y horarios en Venezuela

Según la NASA, el eclipse será visible en gran parte de América, incluyendo Venezuela, donde iniciará a las 2:28 p.m. (hora local).

La fase de totalidad comenzará a las 4:30 p.m. y se extenderá hasta las 5:52 p.m., mientras que el evento completo culminará a las 7:55 p.m..

Para observarlo, se recomienda buscar un lugar con cielo despejado y buena visibilidad hacia el este. No se necesita protección ocular ni equipos especiales.

¿Por qué la Luna se vuelve roja?

El tono rojizo se debe a la Dispersión de Rayleigh, el mismo fenómeno que colorea los atardeceres. La atmósfera terrestre filtra la luz azul y deja pasar la roja.

Durante el eclipse, esa luz roja atraviesa la atmósfera y se refleja sobre la superficie lunar, generando el efecto visual conocido como Luna de Sangre.

La intensidad del color puede variar según la cantidad de polvo, humedad y nubes presentes en la atmósfera durante el evento.

Mitos populares y verdades científicas

Diversas culturas han asociado los eclipses con presagios, malformaciones o cambios emocionales. Sin embargo, la ciencia desmonta estas creencias.

No existe evidencia de que mirar un eclipse afecte el embarazo. Las malformaciones congénitas tienen causas médicas, no astronómicas.

Tampoco hay riesgo en consumir alimentos durante el fenómeno. El eclipse no emite radiación peligrosa ni altera la composición de los alimentos.

Aunque se habla de influencia gravitacional, el efecto sobre el cuerpo humano es insignificante. No hay pérdida de peso ni alteraciones físicas comprobables.

Un espectáculo astronómico sin riesgos

Este será el segundo eclipse lunar total visible en Venezuela en 2025. El primero ocurrió el 14 de marzo y otro más se espera antes de fin de año.

La Luna de Sangre no representa amenaza alguna. Al contrario, ofrece una oportunidad única para observar la interacción entre luz, atmósfera y astronomía.

Visite nuestra sección de Curiosidades

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube