"Luna de maíz": conozca cuándo será visible el fenómeno en el cielo de EEUU

La luna llena es uno de los fenómenos naturales que más llaman la atención de los aficionados a la astronomía y la astrología, entre otras prácticas esotéricas en EEUU.

Este año el fenómeno se presentará durante la primera semana del mes de septiembre de 2025, informó el sitio especializado Time and Date.

De acuerdo con el reporte, la luna llena será visible en el cielo estadounidense el domingo 7 de septiembre de 2025.

Horario para ver la "luna de maíz" en EEUU

La hora exacta del inicio de esta fase será a las 2:00 de la tarde, tiempo del Este de Estados Unidos.

El calendario lunar para septiembre, según Time and Date, es el siguiente:

Luna llena: domingo 7 de septiembre, 2:00 de la tarde (tiempo del Este de EEUU).

Cuarto menguante: domingo 14 de septiembre, 06:21 de la madrugada (tiempo del Este).

Luna nueva: domingo 21 de septiembre, 3:00 de la tarde (tiempo del Este).

Cuarto creciente: lunes 29 de septiembre, 07:53 de la noche (tiempo del Este).

Las fechas de las fases lunares cambian cada mes debido a que el ciclo de la Luna se repite cada 29.5 días, según la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA).

La luna llena de cada mes recibe un nombre especial de acuerdo con las tradiciones de las culturas nativas de Estados Unidos.

Old Farmer’s Almanac señaló que, en el caso de la de septiembre, este fenómeno astronómico es conocido como “Luna de maíz” (Corn Moon), publicó La Nación.

Cual es el origen de la "luna de maíz"

El nombre “luna de maíz” se refiere a la temporada final del verano. Durante este periodo, es común que se realice la cosecha de maíz en los territorios al norte de EEUU.

Durante la luna llena del 7 de septiembre ocurrirá un eclipse lunar total, el cual solo será visible en Europa, África, Asia y Australia, informó la NASA.

La entidad explicó que las fases lunares son el resultado de la luz del Sol que se refleja sobre la superficie de la luna. Como esta gira alrededor de la Tierra la porción visible desde el planeta cambia con el paso de los días.

