Día Mundial del Pelirrojo: descubre cinco curiosidades que solo comparte el 1.5% de la población

Este 7 de septiembre, el mundo se tiñe de rojo para celebrar a una de las minorías más singulares y vibrantes del planeta.

Más que una simple celebración estética, el Día Mundial del Pelirrojo es un homenaje a la diversidad genética y un recordatorio para derribar estigmas.

De acuerdo con el Diario AS, lo que comenzó como un modesto llamado para una sesión de fotos, se transformó en una fiesta global que congrega a miles de personas.

Un festival que nació por casualidad

Todo empezó en 2006, cuando el fotógrafo Bart Rouwenhorst buscó a pelirrojos para una sesión en Breda. El éxito fue tan abrumador que el evento se convirtió en una tradición anual, atrayendo a miles de personas de todos los rincones del planeta.

Este festival, que se celebra cada 7 de septiembre, consolidó a Breda como la capital mundial de los pelirrojos.

El orgullo de ser el 1.5%

Los pelirrojos representan apenas el 1.5% de la población mundial, lo que equivale a unos 117 millones de personas.

Esta minoría genética da lugar a mitos y curiosidades a lo largo de la historia. Por ejemplo, se cree que los pelirrojos son más sensibles al dolor y a los cambios de temperatura.

Sin embargo, su rareza se compensa con un superpoder único: su piel es capaz de generar su propia vitamina D en condiciones de poca luz solar, una adaptación evolutiva que los ayuda a sobrevivir en climas menos soleados.

¿Dónde residen la mayoría de los pelirrojos?

Según la agencia EFE, los pelirrojos se encuentran en todo el planeta, pero su concentración es notablemente mayor en ciertas regiones, particularmente en Europa:

Escocia: con un 13% de su población.

Irlanda: con un 10% de sus habitantes pelirrojos.

Reino Unido: en Inglaterra y Gales, entre el 6% y el 8% de la población tiene el cabello rojizo.

Estados Unidos y Argentina: La proporción es menor, con un 2% y un 1.5%.

Algunas verdades sobre los pelirrojos

Menos cabello, pero más grueso : su cabello es más grueso, aunque tengan menos cantidad.

: su cabello es más grueso, aunque tengan menos cantidad. El color dura más : su pigmento es muy resistente y no se vuelve gris directamente.

: su pigmento es muy resistente y no se vuelve gris directamente. Necesitan más anestesia : los pelirrojos pueden requerir hasta un 20% más de anestesia para que los sedantes hagan efecto por completo. Esto se debe a la mutación en su gen MC1R, que también influye en la sensibilidad al dolor.

: los pelirrojos pueden requerir hasta un 20% más de anestesia para que los sedantes hagan efecto por completo. Esto se debe a la mutación en su gen MC1R, que también influye en la sensibilidad al dolor. La combinación más rara : tener el pelo rojo y los ojos azules es una de las combinaciones genéticas más raras del mundo, presente en solo un 0.17% de la población.

: tener el pelo rojo y los ojos azules es una de las combinaciones genéticas más raras del mundo, presente en solo un 0.17% de la población. El gen salta generaciones: el gen del cabello rojo es recesivo, lo que significa que un niño puede nacer pelirrojo aunque sus padres no lo sean.

