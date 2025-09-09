Boom de TikTok: el fenómeno de las batallas que permite generar ingresos a venezolanos sin intermediarios

Suscríbete a nuestros canales

Las batallas en TikTok se han convertido en un fenómeno digital que va más allá del entretenimiento. En Venezuela, esta dinámica representa una vía de ingresos en divisas.

Durante estas transmisiones en vivo, creadores compiten mientras sus seguidores envían regalos virtuales. El marcador se mide en puntos, pero las ganancias dependen de los diamantes.

TikTok: cuánto valen los puntos y cómo se monetiza en Venezuela

Los puntos no tienen valor monetario directo. Sirven para determinar quién gana la batalla, pero no se pueden canjear por dinero.

En cambio, los regalos enviados por los espectadores se convierten en diamantes. Cada diamante equivale a aproximadamente $0.005 USD, según estimaciones compartidas en Reddit.

Por ejemplo, un regalo como “El León” cuesta 29.999 monedas. Esto puede generar entre $150 y $200 USD para el creador, dependiendo de la comisión de TikTok.

La plataforma retiene cerca del 50 % del valor de los regalos. Si un espectador envía $100 en monedas, el creador recibe entre $35 y $50 reales.

Ganancias mensuales y casos extremos

Creadores con entre 10.000 y 20.000 seguidores pueden generar entre $1.000 y $4.000 mensuales si participan activamente en batallas, según datos compartidos por usuarios.

En casos excepcionales, algunos hosts han reportado ingresos de hasta $5.000 diarios. Un creador incluso ganó medio millón de dólares en cinco minutos durante una batalla oficial.

Cómo retiran sus ganancias los creadores venezolanos

En Venezuela, el retiro de fondos se realiza principalmente en divisas. Quienes tienen cuentas bancarias en el extranjero usan Zelle para recibir pagos directamente.

Otros recurren a plataformas de criptomonedas como Binance, donde venden sus dólares en el mercado P2P para obtener bolívares a tasas no oficiales.

También existe un mercado informal de intermediarios que gestionan el cambio de divisas, aunque con riesgos asociados a la falta de regulación.

TikTok como fuente de ingresos en medio de restricciones

A pesar de las limitaciones del sistema financiero, los creadores venezolanos han logrado convertir TikTok en una herramienta de monetización efectiva.

La plataforma ofrece una estructura clara: monedas virtuales se convierten en regalos, los regalos en diamantes, y los diamantes en dinero real.

