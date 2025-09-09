Un final inesperado: legendario medallista de oro vende sus triunfos y abandona EEUU

Suscríbete a nuestros canales

Un legendario deportista estadounidense tomó una inesperada decisión con la finalidad de darle un cambio radical a su vida.

A través de su cuenta en la red social de Facebook, el deportista de 65 años, ganador de cuatro medallas olímpicas de oro y una de plata, hizo pública la acción.

El saltador de trampolín olímpico Greg Louganis abandona Estados Unidos (EEUU) en busca de un nuevo comienzo.

Legendario medallista de oro vende sus triunfos y abandona EEUU

El deportista se traslada a Panamá tras vender su casa de California y muchas de sus posesiones.

"He subastado tres de mis medallas, que se vendieron, creo, porque fui en contra de lo que los 'expertos' me dijeron la última vez cuando lo intenté la primera vez. Dije la verdad; necesitaba el dinero. Aunque mucha gente puede haber construido negocios y vendiéndolos para obtener beneficios, yo tenía mis medallas, por las que estoy agradecido", escribió.

Además, reveló que decidió donar, vender lo que se pueda vender, dar regalos y dar donde las cosas puedan ser necesitadas o apreciadas.

"Teniendo en cuenta que mi mamá (Frances Louganis) a menudo me decía: "Haz que donde quiera que vayas, sea mejor porque estabas allí", expresó.

Por otra parte, aseguró estar "feliz" por la venta de su casa. "Estoy MUY feliz con quien se lo vendí. Agradecí y bendecí la casa para traer alegría, amor, paz, felicidad y un sentido de seguridad a los que entraron en la casa", agregó.

Finalmente, anunció que estará registrando desde Panamá.

