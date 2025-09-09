Aeropuertos de Estados Unidos en los que más se pierden las maletas: consejos para los viajeros

Suscríbete a nuestros canales

El Aeropuerto Internacional de Miami (MIA) fue señalado como el peor del mundo en el manejo de equipaje, tras un análisis que reveló un récord de maletas extraviadas. Según datos de Arka, proveedor de empaques personalizados de California, en MIA se pierden unas 5.5 maletas por cada 1000 pasajeros.

Miami y el ranking mundial de maletas perdidas

El informe de Arka ubicó al aeropuerto de Miami en el último lugar global por su gestión de equipaje.

Esta terminal aérea es un punto crítico para los viajeros en Estados Unidos debido a la enorme cantidad de vuelos diarios.

“Perder el equipaje puede arruinar rápidamente un viaje, y algunas terminales aéreas claramente tienen más dificultades que otras en lo que respecta al manejo de maletas”, afirmó un portavoz de Arka.

En segundo puesto quedó el Aeropuerto Internacional O’Hare de Chicago (ORD).

El estudio tomó en cuenta no solo la cantidad de maletas extraviadas, sino también el volumen total de pasajeros y las búsquedas en línea sobre servicios de objetos perdidos.

Para garantizar una comparación justa, los datos fueron ajustados por cada millón de viajeros.

Otros terminales

El Aeropuerto Changi de Singapur (SIN) fue el primer centro internacional en aparecer en la lista. También se mencionan las terminales aéreas de Denver (DIA) y el de Dallas/Fort Worth (DFW).

El estudio consideró el volumen de pasajeros y las búsquedas en línea relacionadas con “servicios de objetos perdidos”.

El portavoz instó a que las terminales “inviertan en mejorar sus sistemas para garantizar que las pertenencias de los pasajeros lleguen de manera segura y a tiempo”.

Por eso, conviene tomar precauciones en cualquier aeropuerto, tales como:

Dar más tiempo entre vuelos de conexión

Invertir en dispositivos de rastreo, como los AirTags

Razones detrás de estas pérdidas

De la principales es el mantenimiento del aeropuerto, mientras algunos aeropuertos cuentan con robots y sistemas avanzados para agilizar el manejo de maletas, otros todavía dependen de procedimientos manuales, lo que eleva el riesgo de errores.

La capacidad de pasajeros tambien juega un papel importante. En vuelos con ocupación completa hay más valijas que procesar, lo que aumenta el tiempo de espera.

Según la regla aplicada por muchas aerolíneas, “primero en subir, primero en bajar”.

