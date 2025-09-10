Tráilers que te dejarán sin aliento: lo nuevo de Marvel, Fallout y Jujutsu Kaisen

Suscríbete a nuestros canales

Si eres de los que se la vive pegado a la pantalla, agárrate, porque el universo de las series está a punto de explotar. Los próximos meses vienen cargados de estrenos que te van a dejar sin aliento.

Tráilers que te dejarán sin aliento

Disney+ ha dejado en shock a todos con el primer tráiler de Marvel Zombies, una serie animada que se atreve a ir a un lugar oscuro y aterrador. Olvídate de los Vengadores; aquí, una plaga ha corrompido a los héroes más grandes de la Tierra, transformándolos en una horda insaciable.

Sus ideales y su valentía, todo ha sido corrompido por el virus zombie. Un pequeño grupo de sobrevivientes intentará detenerlos y salvar lo poco que queda de la humanidad. Esta serie de cuatro episodios es una fusión de acción, horror visceral y drama. No te la pierdas: Marvel Zombies llega a Disney+ el 24 de septiembre.

Ahora, nos movemos a un mundo post-apocalíptico que ya nos robó el corazón. Si quedaste enganchado con la primera temporada de la serie Fallout, prepárate, porque Amazon Prime Video acaba de soltar el tráiler de su segunda entrega. La historia de Lucy continúa su viaje por el desolado Yermo y la lleva directo a un lugar icónico para los fans: la ciudad de New Vegas.

¡La tercera temporada de Jujutsu Kaisen está a punto de llegar! Después de la intensidad del arco de Shibuya, el anime regresa con el esperado arco de "Viaje a la Extinción", un juego de hechicería donde la supervivencia es la única regla.

