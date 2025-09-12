Por primera vez en 500 años: el sorprendente funeral de la familia real británica que rompe con la tradición

Suscríbete a nuestros canales

Por primera vez en 500 años, la familia real británica rompe con la tradición en un funeral.

El próximo 16 de septiembre tendrá lugar en la Catedral de Westminster el primer funeral católico de uno de sus miembros desde la Reforma anglicana.

Se trata del funeral de la duquesa de Kent, quien se convirtió al catolicismo en 1994, reseña en su sitio web AciPrensa.



Katharine Lucy Mary Worsley, la duquesa de Kent, falleció el pasado 4 de septiembre en el Palacio de Kensington a los 92 años. Fue criada como anglicana y bajo esta confesión se casó en 1961 con el príncipe Eduardo, duque de Kent y nieto del rey Jorge V.



Su conversión al catolicismo comenzó a raíz de una pérdida y sufrimiento personal.

En 1975, estando embarazada de su cuarto hijo, la duquesa enfermó de sarampión y, siguiendo el consejo médico, abortó por razones médicas.

En 1977 estuvo embarazada nuevamente y perdió al bebé a las 36 semanas de gestación, una experiencia que calificó de “devastadora” y que consideró como un castigo por el aborto practicado dos años antes.



El sitio web de la familia real informó que el funeral de la duquesa de Kent “tendrá lugar en la Catedral de Westminster a las 14:00 h (hora británica)”.

A la misa asistirán los reyes Carlos III y Camila. Luego del funeral, los restos serán trasladados al Royal Burial Ground en Frogmore, Windsor.

