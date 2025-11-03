¡Regalo adelantado! Estos estados de EEUU verán la nieve antes de diciembre

Suscríbete a nuestros canales

El invierno se adelanta en diversas áreas de Estados Unidos, un evento que obliga a los habitantes a preparar sus equipos para la nieve antes de lo habitual.

Expertos identifican, basándose en datos y pronósticos oficiales, cuáles regiones enfrentan una alta probabilidad de recibir las primeras nevadas en el mes de noviembre según informó El Universo.

Este fenómeno meteorológico importante impacta directamente el transporte, las actividades al aire libre y el consumo energético en los estados afectados.

El Centro Regional del Clima del Noreste (NRCC) ya ha emitido advertencias, lo que subraya la necesidad de que los residentes actúen con previsión para evitar inconvenientes mayores ante la llegada temprana de temperaturas gélidas.

Las nevadas de noviembre abarcan un amplio espectro geográfico en todo el país. La nieve cubrirá gran parte del norte de Nueva Inglaterra, el estado de Nueva York, y el oeste y centro de Pensilvania en el Noreste.

El frío intenso también penetra en el Medio Oeste, donde Ohio (en su mayor parte), el sur de Michigan, Indiana, Wisconsin, Illinois, el sur de Minnesota, la totalidad de Iowa, el oeste de Dakota del Sur, el oeste de Nebraska, la mayor parte de Kansas y el norte de Missouri verán nieve antes de diciembre.

Además, las regiones montañosas del Suroeste recibirán copos en el norte de Texas, el norte y centro de Nuevo México, el norte de Arizona, gran parte de Utah y el centro de Nevada.

Finalmente, el Noroeste del Pacífico espera las primeras nevadas en el centro y este de Washington y el norte de Oregón.

