Así recibirás tus pagos SNAP de noviembre en EEUU: conoce de dónde salen los fondos de la asistencia

Suscríbete a nuestros canales

El gobierno del presidente Donald Trump anunció que la entrega de los beneficios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) será solo parcial durante este mes. La decisión se debe a que el cierre federal amenaza con alcanzar una duración récord, impactando a más de 40 millones de personas.

Representantes del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) informaron al respecto ante un juez federal el lunes 3 de noviembre de 2025. Señalaron que los fondos disponibles no son suficientes para cubrir la totalidad de las prestaciones correspondientes al mes de noviembre.

¿Por qué solo se entregarán beneficios parciales del SNAP?

Días antes, dos jueces federales habían ordenado a la administración utilizar un fondo de emergencia de $5.250 millones antes de suspender los pagos del programa. Sin embargo, esta cantidad no es suficiente para cubrir la totalidad de los beneficios del SNAP para noviembre.

Los beneficios totales de noviembre se estiman en más de $9.000 millones, lo que deja un déficit considerable. Ante esto, los jueces habían sugerido al USDA buscar fondos alternativos para cubrir la diferencia.

¿Qué declaró el USDA sobre los fondos alternativos?

El USDA ha rechazado la opción de utilizar fondos alternativos para cubrir el déficit. En una declaración jurada presentada, Patrick Penn, encargado del programa SNAP del USDA, afirmó que utilizar fondos del Programa de Nutrición Infantil de la Sección 32 sería un "riesgo inaceptable".

Penn explicó que utilizar miles de millones de dólares de la Nutrición Infantil para el SNAP "dejaría un vacío sin precedentes" en la financiación. La situación continúa en revisión judicial mientras el Congreso no aprueba nuevos fondos ni reanuda la actividad gubernamental.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube