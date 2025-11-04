Suspensión de cupones SNAP: aquí la lista de lugares para buscar apoyo inmediato por la pérdida de beneficios

Suscríbete a nuestros canales

La entrega de beneficios a través de los cupones SNAP se ha detenido, dejando a numerosas familias en una situación de incertidumbre alimentaria.

Esta suspensión afecta a millones que dependen de este programa federal para su nutrición básica, generando un escenario complejo tanto político como económico. La información fue obtenida del portal web La Opinión.

Entre las reacciones ante este corte, diversas plataformas y establecimientos han implementado descuentos y recursos para aminorar el efecto de la interrupción. Se calcula que más de 42 millones de personas podrían verse afectadas por la falta de acceso a SNAP.

Descuentos y apoyos en compras de alimentos.

Varias empresas han lanzado ofertas específicas para los beneficiarios del programa. Instacart ofrece un 50% de descuento en pedidos, hasta un máximo de 50 dólares, para quienes usaron su tarjeta SNAP EBT en octubre.

La entrega rápida Gopuff facilita descuentos de 50 dólares, divididos en dos periodos de noviembre mediante códigos promocionales.

DoorDash también incentiva pedidos sin cargos por entrega ni servicio para beneficiarios, activando la promoción con un código especial. Además, la compañía de fórmula infantil Bobbie proporciona su producto a precio reducido para familias elegibles.

Apps y sitios para encontrar comida gratis

Tecnologías móviles facilitan la localización de ayuda alimentaria gratuita. La aplicación FoodFinder muestra bancos de alimentos y comedores cercanos activando la ubicación. Plentiful conecta a usuarios con recursos locales, permitiendo hacer reservas o registrarse para recibir alimentos.

Para quienes no usan teléfonos inteligentes, el sitio Feeding America ofrece un directorio de bancos y organizaciones comunitarias, complementado con redes sociales como Nextdoor y grupos de Facebook dedicados a intercambio y donaciones.

Este conjunto de apoyos busca proporcionar alivio temporal a aquellos en riesgo de perder la asistencia alimentaria proporcionada por SNAP, en un contexto donde la solidaridad y las donaciones también juegan un papel importante. Verificar la autenticidad de las campañas de ayuda es recomendable para quienes deseen contribuir.

Visita nuestra sección: Servicios

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube