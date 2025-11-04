¡No se congelan! ¿Cuándo le darán cita si paga la visa americana este noviembre?

Suscríbete a nuestros canales

Quienes tengan planificado solicitar la visa estadounidense este noviembre de 2025, deben conocer que los tiempos de espera para las citas en los consulados de México aumentan drásticamente.

La alta demanda, los recientes cambios en las políticas migratorias y el cierre parcial del gobierno de Estados Unidos provocan retrasos significativos en todo el proceso.

¿Cuándo le darán cita si paga la visa americana este noviembre?

El Servicio Oficial de Citas para Visas del Departamento de Estado reveló las fechas estimadas para citas de primera vez en los consulados de Estados Unidos en México, reseña en su sitio web El Mañana de Nuevo Laredo.

De acuerdo con el reporte, las citas tienen las siguientes fechas:

Ciudad Juárez: 11 de marzo de 2027

Guadalajara: 7 de agosto de 2026

Hermosillo: 20 de agosto de 2026

Matamoros: 6 de agosto de 2026

Mérida: 5 de junio de 2026

Ciudad de México: 3 de diciembre de 2026

Monterrey: 13 de noviembre de 2026

Nogales: 24 de abril de 2026

Nuevo Laredo: 10 de julio de 2026

Tijuana: 20 de noviembre de 2025

De igual modo, se señala que entre las medidas que han retrasado el proceso destacan la nueva obligatoriedad de entrevistas para menores de edad que antes renovaban sin ellas. Además, el costo de la visa de turista sube a 435 dólares, y el sistema de citas exige que el trámite en el CAS se haga al menos 48 horas antes de la entrevista consular.

