El Gordo de la Lotería de Navidad: este es el monto final tras el descuento de Hacienda

En España, la Lotería de Navidad genera gran expectativa cada año, especialmente por la posibilidad de ganar El Gordo.

Sin embargo, más allá del monto anunciado, los ganadores deben considerar el descuento fiscal que aplica Hacienda. Este factor reduce el dinero final recibido y es clave para entender cuánto se cobra realmente tras el sorteo extraordinario, con información de El Mundo.

¿Qué premios pagan impuestos y cuáles no?

La normativa vigente establece que solo los premios que superan los 40.000 euros por décimo están sujetos a tributación. A partir de ese umbral, Hacienda aplica una retención del 20%, mientras que los premios inferiores quedan completamente exentos.

Entre los premios que sí tributan se encuentran:

El Gordo de la Lotería de Navidad

El segundo premio

El tercer premio

Cuánto dinero recibe el ganador tras el descuento

En el caso de El Gordo, el premio total es de 400.000 euros por décimo, pero solo 360.000 euros están sujetos al impuesto. Tras aplicar la retención del 20%, el ganador recibe finalmente 328.000 euros netos. Este descuento se realiza de manera automática al momento del cobro, sin trámites adicionales.

El segundo premio, dotado con 125.000 euros, deja un monto final de 108.000 euros, mientras que el tercer premio, de 50.000 euros, se reduce a 48.000 euros. En todos los casos, los primeros 40.000 euros permanecen libres de impuestos.

Premios completamente exentos de tributación

Los cuartos y quintos premios no generan ninguna retención fiscal. Al no superar el límite establecido por Hacienda, los ganadores reciben el monto íntegro del premio correspondiente.

Esta exención también se aplica cuando una persona obtiene varios premios menores a 40.000 euros en distintos décimos.

