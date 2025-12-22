Alimentación

¿Trae pernil o pollo? Lista de productos de la bolsa CLAP en Petare diciembre 2025

Para optar a este beneficio, las personas deben cumplir una serie de requisitos.

 

Por Jheilyn Cermeño
Lunes, 22 de diciembre de 2025 a las 12:32 pm
¿Trae pernil o pollo? Lista de productos de la bolsa CLAP en Petare diciembre 2025
Referencial RFA

Durante este fin de semana, los habitantes de la parroquia Petare, en el municipio Sucre del estado Miranda, comenzaron a recibir la bolsa de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) correspondiente al cierre de año.

Específicamente, en sectores como el Barrio Cuatricentenario y Colinas 12 de Febrero, los vecinos reportaron la llegada de un combo compuesto por 19 productos básicos, por el cual cancelaron una tasa de 100 bolívares a sus respectivos Consejos Comunales para cubrir el beneficio y los costos operativos de distribución.

¿Trae pernil o pollo? Lista de productos de la bolsa CLAP en Petare

Los beneficiarios no recibieron proteína navideña y les otorgaron los siguientes productos: 

  • 1 litro de aceite
  • 3 kilos de harina de maíz
  • 500 g de pasta en presentación larga (2). 
  • 250 g de leche
  • 250 g de Nutrichicha
  • 6 latas de sardinas de 170 g cada una
  • 1 kilo de arroz
  • 1 kilo de azúcar
  • Sal de 500 g
  • 1 kilo de arvejas
  • Caraotas de 500 g

¿Cómo recibir la bolsa CLAP?

Para optar a este beneficio de la bolsa del CLAP, la persona debe cumplir una serie de requisitos que son:

  • Poseer el carnet de la patria.
  • Estar registrado en el Sistema Patria.
  • Ser jefe de familia o beneficiario de Hogares de la Patria.
  • Conocer o distinguir al jefe de calle que lidera su comunidad.
  • Tener un tiempo mínimo habitando en la comunidad.

Registro y requisitos adicionales 

Cada jefe de familia interesado debe completar una planilla que recoja información personal y datos sobre su núcleo familiar. Esta información incluye:

  • Carga familiar

  • Edad de cada miembro

  • Número de cédula

  • Información sobre enfermedades crónicas o discapacidades, si corresponde.

Además, es necesario presentar el número de cédula y otros datos socioeconómicos relevantes que puedan influir en la salud y bienestar del hogar.

También puede visitar nuestra sección: Servicios

Mantente informado en nuestros canales de WhatsAppTelegram y YouTube

¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

TEMAS DE HOY:
EEUU
Florida
Nueva York
Estados Unidos
tEXAS
Lunes 22 de Diciembre - 2025
VENEZUELA
Escoge tu edición de 2001online.com favorita
Venezuela
América