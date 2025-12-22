¿Trae pernil o pollo? Lista de productos de la bolsa CLAP en Petare diciembre 2025

Durante este fin de semana, los habitantes de la parroquia Petare, en el municipio Sucre del estado Miranda, comenzaron a recibir la bolsa de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) correspondiente al cierre de año.
Específicamente, en sectores como el Barrio Cuatricentenario y Colinas 12 de Febrero, los vecinos reportaron la llegada de un combo compuesto por 19 productos básicos, por el cual cancelaron una tasa de 100 bolívares a sus respectivos Consejos Comunales para cubrir el beneficio y los costos operativos de distribución.
¿Trae pernil o pollo? Lista de productos de la bolsa CLAP en Petare
Los beneficiarios no recibieron proteína navideña y les otorgaron los siguientes productos:
- 1 litro de aceite
- 3 kilos de harina de maíz
- 500 g de pasta en presentación larga (2).
- 250 g de leche
- 250 g de Nutrichicha
- 6 latas de sardinas de 170 g cada una
- 1 kilo de arroz
- 1 kilo de azúcar
- Sal de 500 g
- 1 kilo de arvejas
- Caraotas de 500 g
¿Cómo recibir la bolsa CLAP?
Para optar a este beneficio de la bolsa del CLAP, la persona debe cumplir una serie de requisitos que son:
- Poseer el carnet de la patria.
- Estar registrado en el Sistema Patria.
- Ser jefe de familia o beneficiario de Hogares de la Patria.
- Conocer o distinguir al jefe de calle que lidera su comunidad.
- Tener un tiempo mínimo habitando en la comunidad.
Registro y requisitos adicionales
Cada jefe de familia interesado debe completar una planilla que recoja información personal y datos sobre su núcleo familiar. Esta información incluye:
-
Carga familiar
-
Edad de cada miembro
-
Número de cédula
-
Información sobre enfermedades crónicas o discapacidades, si corresponde.
Además, es necesario presentar el número de cédula y otros datos socioeconómicos relevantes que puedan influir en la salud y bienestar del hogar.
También puede visitar nuestra sección: Servicios
Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube