¿Trae pernil o pollo? Lista de productos de la bolsa CLAP en Petare diciembre 2025

Durante este fin de semana, los habitantes de la parroquia Petare, en el municipio Sucre del estado Miranda, comenzaron a recibir la bolsa de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) correspondiente al cierre de año.

Específicamente, en sectores como el Barrio Cuatricentenario y Colinas 12 de Febrero, los vecinos reportaron la llegada de un combo compuesto por 19 productos básicos, por el cual cancelaron una tasa de 100 bolívares a sus respectivos Consejos Comunales para cubrir el beneficio y los costos operativos de distribución.

¿Trae pernil o pollo? Lista de productos de la bolsa CLAP en Petare

Los beneficiarios no recibieron proteína navideña y les otorgaron los siguientes productos:

1 litro de aceite

3 kilos de harina de maíz

500 g de pasta en presentación larga (2).

250 g de leche

250 g de Nutrichicha

6 latas de sardinas de 170 g cada una

1 kilo de arroz

1 kilo de azúcar

Sal de 500 g

1 kilo de arvejas

Caraotas de 500 g

¿Cómo recibir la bolsa CLAP?

Para optar a este beneficio de la bolsa del CLAP, la persona debe cumplir una serie de requisitos que son:

Poseer el carnet de la patria.

Estar registrado en el Sistema Patria.

Ser jefe de familia o beneficiario de Hogares de la Patria.

Conocer o distinguir al jefe de calle que lidera su comunidad.

Tener un tiempo mínimo habitando en la comunidad.

Registro y requisitos adicionales

Cada jefe de familia interesado debe completar una planilla que recoja información personal y datos sobre su núcleo familiar. Esta información incluye:

Carga familiar

Edad de cada miembro

Número de cédula

Información sobre enfermedades crónicas o discapacidades, si corresponde.

Además, es necesario presentar el número de cédula y otros datos socioeconómicos relevantes que puedan influir en la salud y bienestar del hogar.

