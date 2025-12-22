El Gordo 2025: ¿quién se lo llevó? Conozca el número ganador y dónde cayó en España

Suscríbete a nuestros canales

El Gordo confirmó una vez más por qué el Sorteo Extraordinario de Navidad es uno de los eventos más esperados del año en España.

Este 22 de diciembre, millones de personas siguieron con atención la extracción del premio mayor, que dejó celebraciones multitudinarias y escenas de emoción en distintas regiones, donde la ilusión se convirtió en protagonista.

El número ganador que marcó la jornada de El Gordo en 2025

El premio principal recayó en el número 79432, que otorgó 4 millones de euros por serie y 400.000 euros por décimo, quedando en 328.000 euros netos tras impuestos. En total, las 198 series emitidas repartieron 792 millones de euros, una cifra que refleja el enorme alcance económico y social del sorteo navideño.

La provincia de León concentró la mayor parte del premio, consolidándose como la gran protagonista de esta edición; varias de sus localidades vivieron un día histórico, así lo informa el diario Gestión.

Reparto destacado del Gordo:

La Bañeza: 117 series (468 millones de euros).

Villablino: 50 series (200 millones de euros).

La Pola de Gordón: 15 series (60 millones de euros).

Madrid capital: 16 series (64 millones de euros).

Aunque León acaparó la atención, Madrid también figuró entre los territorios agraciados. En la capital, una administración ubicada en el barrio de Ciudad Lineal vendió parte del número ganador, permitiendo que el Gordo 2025 España llegara a diferentes puntos del país y ampliara su impacto.

Plazo máximo para cobrar El Gordo 2025: hasta el 22 de marzo de 2026.