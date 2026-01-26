Más de 200 millones bajo cero: ola de frío polar afectará a estas ciudades de EEUU

Suscríbete a nuestros canales

Aunque la tormenta invernal principal ya está comenzando a alejarse, el alivio aún parece lejano. Una poderosa masa de aire polar se ha instalado sobre Estados Unidos, dejando a más de 200 millones de personas lidiando con un frío extremo.

Desde la frontera con Canadá hasta el sur de Texas, el país está experimentando un desplome térmico que desafía los récords históricos.

El país bajo el hielo: una ola de frío polar afecta a más de 200 millones de personas

Aunque la tormenta invernal principal comienza a alejarse, el alivio aún está lejos de llegar.

Una enorme masa de aire polar se ha instalado sobre el territorio estadounidense, sumergiendo a más de 200 millones de personas en condiciones de frío extremo.

Desde la frontera con Canadá hasta el sur de Texas, el país enfrenta un desplome térmico que desafía los récords históricos.

Temperaturas récord y ciudades congeladas

El panorama meteorológico es severo. Según Carlos Robles, jefe de meteorología de Noticias Telemundo, la invasión de aire ártico es masiva y se extiende desde Nueva Inglaterra hasta el sureste del país.

"25 ciudades en el centro y sur del país estarán marcando temperaturas mínimas récord", advirtió Robles en su reporte para Telemundo.

En Texas, ciudades como Houston están enfrentando una situación crítica: se espera que las temperaturas no superen el punto de congelación durante los próximos tres días, especialmente en las mañanas.

Mientras tanto, en la costa noreste, Nueva York verá mínimas de un solo dígito, con una sensación térmica que podría caer por debajo de los 0°F durante el martes, miércoles y jueves.

El "zarpazo" del invierno también llega hasta Florida tras la tormenta invernal

Incluso los estados del "Cinturón del Sol" están sintiendo el rigor de esta temporada fría.

En el centro de Florida, ciudades turísticas como Orlando tendrán temperaturas máximas que apenas alcanzarán los 50°F (alrededor de 10°C), una cifra inusualmente baja para la región que tiene a agricultores y residentes en alerta.

¿Hasta cuándo durará este frío extremo tras el paso de la tormenta invernal?

Todos se preguntan cuándo terminará esta agonía invernal. Los modelos meteorológicos sugieren que, aunque la masa de aire polar dominará gran parte de la semana laboral, el peligro no se disipará con el paso de los días.

Telemundo ha emitido una advertencia adicional para quienes viven en el corredor noreste, desde Filadelfia hasta Boston: se anticipa el desarrollo de una nueva tormenta invernal para el próximo fin de semana.

Según un experto de Telemundo, este nuevo sistema podría ser incluso más fuerte que el que se ha experimentado recientemente, lo que confirma que la furia invernal sigue con fuerza.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube



