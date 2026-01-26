EEUU: Viajes por aplicación suben tras tormenta invernal, conductores reclaman tarifas

Suscríbete a nuestros canales

El norte de Texas experimentó una tormenta invernal que provocó condiciones peligrosas en carreteras y calles principales, generando un incremento significativo en las tarifas de viajes por aplicación.

Usuarios de plataformas como Uber y Lyft enfrentaron precios muy superiores a lo habitual para trasladarse dentro del área metropolitana de Dallas-Fort Worth, mientras los conductores evaluaban los riesgos de operar bajo lluvia, hielo y aguanieve.

Algunas rutas vieron un aumento de hasta tres veces el costo normal. Por ejemplo, un viaje de Frisco al aeropuerto DFW que normalmente cuesta 55 dólares llegó a aparecer en Uber por 154 dólares, mientras las opciones de mayor categoría, como Uber Black y XXL, superaban los 180 dólares.

Por su parte, Lyft ofrecía tarifas más bajas, pero con tiempos de espera más prolongados, de hasta 50 minutos para la opción Wait & Save.

A pesar de las tarifas elevadas, los conductores afirmaron que sus ganancias reales eran bajas, así lo indicó el medio Dallas News.

Algunos informaron recibir apenas 13 dólares por un viaje que el pasajero había pagado entre 49 y 60 dólares, generando malestar por la aparente desigualdad entre lo cobrado a los usuarios y la compensación entregada a quienes arriesgaban su seguridad.

