Norte de Texas paralizado: tormenta invernal obliga al cierre masivo de colegios

Suscríbete a nuestros canales

Una masa de aire ártico sin precedentes ha puesto en jaque al norte de Texas este lunes, obligando a las autoridades educativas a suspender las actividades escolares presenciales en los distritos más importantes de la región.Las temperaturas, que han caído drásticamente por debajo del punto de congelación, han convertido las carreteras en pistas de hielo, representando un peligro mortal para el transporte.

Un estado bajo declaración de desastre

La medida se produce apenas horas después de que se declarara el Estado de Desastre en 134 condados de Texas. Los meteorólogos advierten que lo peor de la tormenta podría no haber pasado, con pronósticos de lluvia helada y ráfagas de viento que podrían dejar a miles de hogares sin servicio eléctrico debido a la acumulación de hielo en los cables de alta tensión.

Recomendaciones a la comunidad

Las autoridades de transporte de Texas (TxDOT) han pedido a los residentes:

Evitar desplazamientos innecesarios: el "hielo negro" en las autopistas es invisible y ha provocado ya múltiples colisiones.

el "hielo negro" en las autopistas es invisible y ha provocado ya múltiples colisiones. Proteger las "4 P": personas, mascotas (Pets), plantas y tuberías (Pipes).

personas, mascotas (Pets), plantas y tuberías (Pipes). Refugios térmicos: se han habilitado centros de calentamiento en diversas iglesias y centros comunitarios para personas que no cuentan con calefacción adecuada.

Impacto en la comunidad migrante

Esta situación afecta directamente a miles de familias venezolanas asentadas en el norte de Texas, quienes en muchos casos enfrentan por primera vez condiciones climáticas de esta magnitud. Se recomienda a la comunidad mantenerse informada a través de los canales oficiales y evitar el uso de generadores o parrillas dentro de las viviendas para evitar intoxicaciones por monóxido de carbono.

Visite nuestra seccion de: Internacionales.

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube.